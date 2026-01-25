Seguici su
Pattinaggio ArtisticoSport Invernali

Pattinaggio artistico, Miura vince con il brivido i Four Continents, grande rimonta di Cha

Kao Miura/ LaPresse

Si concludono con la vittoria di Kao Miura i Four Continents 2026, competizione di pattinaggio artistico appartenente al circuito di prima fascia, l’ultima prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Un successo tutt’altro che scontato per il nipponico, il quale è riuscito a difendere il primato conquistato già nello short malgrado la risalita pericolosissima del sudcoreano Junhwan Cha, passato da sesto a secondo vincendo il segmento più lungo.

Da rimarcare la grande prova del sudcoreano, uno dei pochissimi a confezionare un free pulito presentando un layout non eccessivamente ambizioso, contrassegnato tra i vari elementi da due quadrupli singoli, nello specifico salchow e toeloop, e due tripli axel, arrivando così a quota 184.73 (97.46, 82.27) per 273.62, appena undici centesimi meno del vincitore, rimasto attardato a causa di una performance frenata da tre sbavature di peso nel quadruplo loop, nel quadruplo toeloop e nella combinazione con il triplo axel, attaccata in qualche modo ad un salchow doppio, tanto da doversi accontentare di 175.14 (90.95, 84.19) per 273.63. 

Stabile sul gradino più basso del podio Sota Yamamoto, il quale ha eseguito il terzo libero gudagnando 175.39 (91.90, 83.49) per 270.07.

Scivola giù invece Kazuki Tomono, secondo nel corto e quinto nella classifica finale pasticciando in particolar modo la prima parte di prova, ottenendo solo il quarto posto con 171.41 (88.29, 83.12) per 268.60. 

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE MASCHILE

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Kao MIURA
JPN
273.73 1 4
2 Junhwan CHA
KOR
273.62 6 1
3 Sota YAMAMOTO
JPN
270.07 3 3
4 Kazuki TOMONO
JPN
268.60 2 5
5 Mikhail SHAIDOROV
KAZ
266.20 4 2
6 Boyang JIN
CHN
258.86 5 6
7 Tomoki HIWATASHI
USA
240.54 8 8
8 Jacob SANCHEZ
USA
240.25 11 7
9 Roman SADOVSKY
CAN
233.51 9 9
10 Liam KAPEIKIS
USA
226.75 12 10
11 Yudong CHEN
CHN
223.68 10 13
12 Wesley CHIU
CAN
220.31 15 11
13 Zhiming PENG
CHN
217.34 13 14
14 Aleksa RAKIC
CAN
213.18 16 12
15 Donovan CARRILLO
MEX
213.05 14 16
16 Jaekeun LEE
KOR
211.22 7 18
17 Hyungyeom KIM
KOR
208.92 17 15
18 Yu-Hsiang LI
TPE
198.27 20 17
19 Douglas GERBER
AUS
189.06 18 19
20 Dias JIRENBAYEV
KAZ
185.43 19 20
21 Oleg MELNIKOV
KAZ
164.34 21 22
22 Jarvis HO
HKG
162.23 24 21
23 Ze Zeng FANG
MAS
149.55 23 23
24 Paolo BORROMEO
PHI
136.15 22 24
Final Not Reached
25 Kwang Bom HAN
PRK
52.44 25
26 Chiu Hei CHEUNG
HKG
46.22 26
