Pattinaggio ArtisticoSport Invernali

Pattinaggio artistico: Aoki trionfa ai Four Continents, battute Nakai e Chiba. Monologo statunitense nella danza

Pubblicato

23 minuti fa

il

Yuna Aoki
Yuna Aoki/ LaPresse

Le connazionali “olimpiche” sbagliano, Yuna Aoki ne approfitta. La terza forza giapponese ha vinto i Four Continents 2026 di pattinaggio artistico, evento attualmente in scena presso il National Indoor di Pechino, in Cina, precedendo in classifica Ami Nakai e Mone Chiba, tra le grandi attese alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Primo successo in carriera per la classe 2002, che conferma ancora una volta la competitività del vivaio femminile nella terra del Sol Levante.

Nello specifico la nipponica ha sciorinato il classico layout composto da sette salti tripli e due doppi axel, guadagnando punti preziosi in particolar modo nella combinazione d’apertura triplo lutz/triplo loop oltre che nella catena in zona bonus doppio axel/euler/triplo salchow. In virtù di quanto fatto l’allieva di Kensuke Nakaniwa ha raccolto 145.98 (74.82, 71.16) per 217.39, superando di due punti la quotata (nonché giovanissima) Ami Nakai, piazzatasi al posto d’onore con 141.95 (75.05, 67.90) per 215.79 a causa di una caduta nel salto più importante del suo programma, ovvero il triplo axel, oltre che per un triplo flip redarguito con la chiamata di filo d’ingresso non marcato e un triplo loop chiamato sul quarto.

Non è andata meglio a Mone Chiba, terza con 134.16 (67.12, 67.04) 202.23 facendo i conti con tante rotazioni al limite e con un problema serio riscontrato nel triplo salchow singolo. L’atleta, così come Nakai, avrà modo di ricattarsi tra poche settimane i Giochi Olimpici.

Nella danza tutto facile per Emilea Zingas-Vadym Kolesnik, trionfatori con 122.89 (69.61, 53.28) per 202.86. Secondo posto per Caroline Green-Micheal Parsons con 116.06 (65.22, 50.84) per 194.72 precedendo Anna Brown-Gage Brown, terzi con la seconda free dance valutata 116.54 (66.20, 50.34) per 190.78. 

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE FEMMINILE

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Yuna AOKI
JPN
217.39 2 1
2 Ami NAKAI
JPN
215.78 1 2
3 Mone CHIBA
JPN
202.23 3 3
4 Bradie TENNELL
USA
199.37 7 4
5 Haein LEE
KOR
192.66 6 6
6 Jia SHIN
KOR
185.06 14 5
7 Gabrielle DALEMAN
CAN
183.47 4 10
8 Sarah EVERHARDT
USA
182.72 5 11
9 Sofia SAMODELKINA
KAZ
182.51 9 7
10 Ruiyang ZHANG
CHN
178.61 11 8
11 Fee Ann LANDRY
CAN
177.18 12 9
12 Yi ZHU
CHN
174.00 10 12
13 Sara-Maude DUPUIS
CAN
166.95 13 13
14 Ahsun YUN
KOR
160.74 15 14
15 Starr ANDREWS
USA
160.74 8 15
16 Xiangyi AN
CHN
140.66 16 16
17 Gian-Quen ISAACS
RSA
137.05 18 18
18 Tara PRASAD
IND
134.66 20 17
19 Tsz Ching CHAN
HKG
130.33 17 19
20 Andrea MONTESINOS CANTU
MEX
127.97 19 21
21 Amira IRMATOVA
KAZ
123.20 21 20
22 Petra LAHTI
NZL
102.48 22 22

CLASSIFICA FINALE DANZA SUL GHIACCIO

FPl. Name Nation Points RD FD
1 Emilea ZINGAS / Vadym KOLESNIK
USA
202.86 1 1
2 Caroline GREEN / Michael PARSONS
USA
194.72 2 3
3 Oona BROWN / Gage BROWN
USA
190.78 3 2
4 Alicia FABBRI / Paul AYER
CAN
183.49 4 5
5 Holly HARRIS / Jason CHAN
AUS
177.08 5 6
6 Hannah LIM / Ye QUAN
KOR
176.97 7 4
7 Utana YOSHIDA / Masaya MORITA
JPN
170.66 6 7
8 Lily HENSEN / Nathan LICKERS
CAN
164.56 9 8
9 Shiyue WANG / Xinyu LIU
CHN
164.34 8 9
10 Junfei REN / Jianing XING
CHN
158.67 10 10
11 Zixi XIAO / Linghao HE
CHN
154.08 11 11
12 Gaukhar NAURYZOVA / Boyisangur DATIEV
KAZ
137.34 12 14
13 Jamie FOURNIER / Everest ZHU
CAN
134.00 15 12
14 Natalia PALLU-NEVES / Jayin PANESAR
BRA
132.06 13 13
15 Harlow Lynella STANLEY / Seiji URANO
MEX
120.42 14 15
