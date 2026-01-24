Seguici su
Pattinaggio Artistico

Pattinaggio artistico: Sui-Han solo secondi ai Four Continents, cinesi fallosissimi nel libero

1 minuto fa

Wenjing Sui-Cong Han

Una gara estremamente complicata per Wenjing Sui-Cong Han a poche settimane dai Giochi Olimpici. La coppia cinese si è dovuta accontentare di una deludente piazza d’onore in occasione dei Four Continents 2025 di pattinaggio artistico in fase di svolgimento a Pechino, cedendo il passo ai meno quotati statunitensi Alisa Efimova-Misha Mitrofanov.

Nello specifico i padroni di casa – in testa a seguito del corto – si sono resi artefici di tre errori di non poco conto, arrivati precisamente negli elementi di salto a cominciare dalla sequenza in parallelo bucata con il triplo toeloop, sbavature che ha preceduto una caduta grave sul triplo salchow in parallelo. Male anche il triplo salchow lanciato, realizzando in modo decisamente falloso.

Pattinando complessivamente il quarto libero del lotto, i detentori del tutolo non sono andati oltre 124.97 (60.88, 65.09) per 200.99, cinque lunghezze meno di Efimova-Mitrofanov, bravi a sbagliare meno degli altri salendo di ben due caselle rispetto allo short e trionfando con 133.49 (69.50, 64.99) per 205.34. Sul gradino più basso del podio si sono invece accomodati i giapponesi Yuka Nagaoka-Sumitada Moriguchi con 125.51 (64.00, 62.51) per 197.46

La giornata si è aperta con lo short program individuale maschile, segmento in cui è andato in scena un telefonatissimo dominio giapponese con tre atleti che hanno lasciato molto poco sul piatto. Il migliore è stato Kao Miura (che sarà a Milano Cortina 2026 insieme a Kagiyama e Sato), autore di un programma impreziosito dalla combinazione quadruplo salchow/triplo toeloop, dal triplo axel e dal quadruplo toeloop con cui ha sfiorato la soglia dei 100 punti e fermandosi a 98.59 (55.82, 42.77). Vicinissimo anche Kazuki Tomono, secondo guadagnando 97.19 (55.02, 42.17) con la combo quadruplo toeloop/triplo toeloop, il quadruplo salchow ed il triplo axel. Meno qualità in Sota Yamamoto, terzo con 94.68 (54.49, 40.19) nonostante una prova senza sbavature di rilievo. Domani si svolgerà il libero, ultimo segmento in programma. 

CLASSIFICA FINALE COPPIA D’ARTISTICO

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Alisa EFIMOVA / Misha MITROFANOV
USA
205.34 3 1
2 Wenjing SUI / Cong HAN
CHN
200.99 1 4
3 Yuna NAGAOKA / Sumitada MORIGUCHI
JPN
197.46 2 3
4 Jiaxuan ZHANG / Yihang HUANG
CHN
196.29 4 2
5 Kelly Ann LAURIN / Loucas ETHIER
CAN
188.27 5 5
6 Katie McBEATH / Daniil PARKMAN
USA
181.12 7 6
7 Audrey SHIN / Balazs NAGY
USA
176.40 6 7
8 Ava KEMP / Yohnatan ELIZAROV
CAN
159.20 10 8
9 Tae Ok RYOM / Kum Chol HAN
PRK
158.20 9 9
10 Isabella GAMEZ / Aleksandr KOROVIN
PHI
143.05 11 10
11 Anastasia GOLUBEVA / Hektor GIOTOPOULOS MOORE
AUS
141.95 8 11

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Kao MIURA
JPN
98.59 1
2 Kazuki TOMONO
JPN
97.19 2
3 Sota YAMAMOTO
JPN
94.68 3
4 Mikhail SHAIDOROV
KAZ
90.55 4
5 Boyang JIN
CHN
89.46 5
6 Junhwan CHA
KOR
88.89 6
7 Jaekeun LEE
KOR
82.25 7
8 Tomoki HIWATASHI
USA
80.88 8
9 Roman SADOVSKY
CAN
79.96 9
10 Yudong CHEN
CHN
79.66 10
11 Jacob SANCHEZ
USA
78.57 11
12 Liam KAPEIKIS
USA
76.72 12
13 Zhiming PENG
CHN
74.79 13
14 Donovan CARRILLO
MEX
74.00 14
15 Wesley CHIU
CAN
73.61 15
16 Aleksa RAKIC
CAN
68.83 16
17 Hyungyeom KIM
KOR
67.50 17
18 Douglas GERBER
AUS
64.55 18
19 Dias JIRENBAYEV
KAZ
63.90 19
20 Yu-Hsiang LI
TPE
63.33 20
21 Oleg MELNIKOV
KAZ
58.96 21
22 Paolo BORROMEO
PHI
54.60 22
23 Ze Zeng FANG
MAS
54.37 23
24 Jarvis HO
HKG
52.46 24
Final Not Reached
25 Kwang Bom HAN
PRK
52.44 25
26 Chiu Hei CHEUNG
HKG
46.22 26
