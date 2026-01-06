Pallanuoto, Europei 2026: un nuovo format per la competizione. Addio ai quarti di finale

Gli Europei senior 2026 di pallanuoto avranno formule simili, ma non identiche, per il torneo maschile e quello femminile: ad aprire le danze saranno gli uomini, con la manifestazione prevista dal 10 al 26 gennaio a Belgrado, in Serbia.

Le sedici squadre qualificate sono state suddivise in quattro gironi da quattro: nella prima fase il Settebello è stato inserito nel Girone D e sfiderà la Turchia, la Slovacchia e la Romania. Le prime tre di ogni raggruppamento avanzeranno alla seconda fase.

Nella seconda fase con le dodici qualificate verranno formati due gruppi da sei squadre: le prime due di ciascun girone andranno a disputare semifinali e finali, mentre le altre formazioni si giocheranno i piazzamenti tra il 5° ed il 12° posto.

Il torneo femminile, invece, andrà in scena dal 26 gennaio al 5 febbraio a Funchal, in Portogallo: anche nella città lusitana le 16 squadre qualificate sono state suddivise in 4 gironi da 4. Il Setterosa, sorteggiato nel Girone C, affronterà nella prima fase, nell’ordine, Croazia, Serbia e Turchia.

Le prime due classificate di ciascun girone della prima fase formeranno poi due gruppi da quattro squadre: al termine della seconda fase, le prime due classificate di ciascun raggruppamento si qualificheranno per le semifinali, mentre le terze e le quarte disputeranno il tabellone per il 5° posto.