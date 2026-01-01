Calendario sportivo gennaio 2026: tutti gli eventi. Australian Open, Europei di pallanuoto, pallamano e calcio a 5!

Si preannuncia un mese di gennaio particolarmente ricco per tutti gli appassionati di sport, visto che il nuovo anno si aprirà con una serie di eventi di primaria importanza, tutti da gustare per incominciare di slancio dopo il periodo festivo. Il Tour de Ski e la Tournée dei Quattro Trampolini ci terranno compagnia nelle prime giornate, assegnando i due prestigiosi trofei di sci di fondo e salto con gli sci. Le Coppe del Mondo dei vari sport invernali (sci alpino, biathlon, snowboard, sci di fondo, salto con gli sci, bob, slittino, skeleton, sci freestyle, combinata nordica) avranno ampio risalto insieme agli Europei di speed skating, short track e pattinaggio artistico, in modo da avvicinarsi al meglio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, che incominceranno il 6 febbraio.

Nel frattempo proseguirà la Coppa d’Africa di calcio, che proporrà la finale il 18 gennaio in Marocco. Ampio spazio al tennis, che si rimette in moto dopo un mese e mezzo privo di manifestazioni ufficiali. Ad aprire i battenti sarà la United Cup, kermesse per Nazionali miste che ci terrà compagnia fino all’11 gennaio tra Perth e Sydney, mentre il 10 gennaio Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno in un’esibizione a Seoul. I riflettori si sposteranno poi sugli Australian Open, primo Slam della stagione: appuntamento sul cemento di Melbourne dal 18 gennaio al 1° febbraio, con Jannik Sinner che sarà chiamato a difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni.

Gli amanti dei motori potranno godersi la Dakar (dal 3 al 17 gennaio) e, soprattutto, i primi Test di F1, previsti a Barcellona (Spagna) dal 26 al 30 gennaio. Gli Europei di pallanuoto animeranno tutto il mese: gli uomini giocheranno a Belgrado (Serbia) dal 10 al 25 gennaio, mentre le donne saranno impegnate a Funchal (Portogallo) dal 26 gennaio al 5 febbraio. L’Italia cercherà di essere assoluta protagonista in entrambe le vasche e anche agli Europei di pallamano maschile, che si disputeranno dal 15 gennaio al 1° febbraio tra Danimarca, Norvegia e Svezia. La nostra Nazionale inseguirà un posto al sole anche agli Europei di calcio a 5, che verranno organizzati dal 21 gennaio al 7 febbraio tra Lettonia, Lituania e Slovenia.

Sul fronte dell’atletica, oltre ai Mondiali di Cross (10 gennaio), si disputeranno il Campaccio (25 gennaio) e anche i primi eventi riservati alle indoor. Attenzione anche al ciclismo con i primi eventi del World Tour in Australia e la Coppa del Mondo di ciclocross, si assegneranno anche la Coppa Italia di volley femminile e la Supercoppa Italiana di calcio femminile. Di seguito tutti gli eventi sportivi del mese di gennaio 2026: abbiamo selezionato circa 150 competizione, in modo da non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SPORT GENNAIO 2026