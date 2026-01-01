Seguici su
Calendario sportivo gennaio 2026: tutti gli eventi. Australian Open, Europei di pallanuoto, pallamano e calcio a 5!

41 minuti fa

Sinner / Lapresse

Si preannuncia un mese di gennaio particolarmente ricco per tutti gli appassionati di sport, visto che il nuovo anno si aprirà con una serie di eventi di primaria importanza, tutti da gustare per incominciare di slancio dopo il periodo festivo. Il Tour de Ski e la Tournée dei Quattro Trampolini ci terranno compagnia nelle prime giornate, assegnando i due prestigiosi trofei di sci di fondo e salto con gli sci. Le Coppe del Mondo dei vari sport invernali (sci alpino, biathlon, snowboard, sci di fondo, salto con gli sci, bob, slittino, skeleton, sci freestyle, combinata nordica) avranno ampio risalto insieme agli Europei di speed skating, short track e pattinaggio artistico, in modo da avvicinarsi al meglio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, che incominceranno il 6 febbraio.

Nel frattempo proseguirà la Coppa d’Africa di calcio, che proporrà la finale il 18 gennaio in Marocco. Ampio spazio al tennis, che si rimette in moto dopo un mese e mezzo privo di manifestazioni ufficiali. Ad aprire i battenti sarà la United Cup, kermesse per Nazionali miste che ci terrà compagnia fino all’11 gennaio tra Perth e Sydney, mentre il 10 gennaio Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno in un’esibizione a Seoul. I riflettori si sposteranno poi sugli Australian Open, primo Slam della stagione: appuntamento sul cemento di Melbourne dal 18 gennaio al 1° febbraio, con Jannik Sinner che sarà chiamato a difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni.

Gli amanti dei motori potranno godersi la Dakar (dal 3 al 17 gennaio) e, soprattutto, i primi Test di F1, previsti a Barcellona (Spagna) dal 26 al 30 gennaio. Gli Europei di pallanuoto animeranno tutto il mese: gli uomini giocheranno a Belgrado (Serbia) dal 10 al 25 gennaio, mentre le donne saranno impegnate a Funchal (Portogallo) dal 26 gennaio al 5 febbraio. L’Italia cercherà di essere assoluta protagonista in entrambe le vasche e anche agli Europei di pallamano maschile, che si disputeranno dal 15 gennaio al 1° febbraio tra Danimarca, Norvegia e Svezia. La nostra Nazionale inseguirà un posto al sole anche agli Europei di calcio a 5, che verranno organizzati dal 21 gennaio al 7 febbraio tra Lettonia, Lituania e Slovenia.

Sul fronte dell’atletica, oltre ai Mondiali di Cross (10 gennaio), si disputeranno il Campaccio (25 gennaio) e anche i primi eventi riservati alle indoor. Attenzione anche al ciclismo con i primi eventi del World Tour in Australia e la Coppa del Mondo di ciclocross, si assegneranno anche la Coppa Italia di volley femminile e la Supercoppa Italiana di calcio femminile. Di seguito tutti gli eventi sportivi del mese di gennaio 2026: abbiamo selezionato circa 150 competizione, in modo da non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SPORT GENNAIO 2026

DATE SPORT EVENTO SEDE
31 dicembre-2 gennaio SNOWBOARD Coppa del Mondo  (halfpipe) Calgary (Canada)
11 dicembre-3 gennaio FRECCETTE Mondiali Londra (Gran Bretagna)
28 dicembre-4 gennaio SCI DI FONDO Tour de Ski Dobbiaco/Val di Fiemme (Italia)
30 dicembre-4 gennaio SLITTINO Coppa del Mondo Sigulda (Lettonia)
28 dicembre-6 gennaio SALTO CON GLI SCI Tournée dei Quattro Trampolini Oberstdorf/Garmisch (Germania)/Innsbruck/Bishofshofen (Austria)
21 dicembre-18 gennaio CALCIO Coppa d’Africa Marocco
1° gennaio CICLOCROSS X2O Trofee Baal (Belgio)
1-3 gennaio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (halfpipe) Calgary (Canada)
2 gennaio CICLOCROSS Exact Cross Mol (Belgio)
2 gennaio SKELETON Coppa del Mondo Winterberg (Germania)
2-4 gennaio SLITTINO NATURALE Coppa del Mondo Passeirtal (Italia)
2-11 gennaio TENNIS United Cup Perth/Sydney (Australia)
3 gennaio CICLOCROSS Superprestige Gullegem (Belgio)
3-4 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (femminile) Kranjska Gora (Slovenia)
3-4 gennaio BOB Coppa del Mondo Winterberg (Germania)
3-6 gennaio BASKET Coppa Italia femminile, Final Eight Tortona (Italia)
3-17 gennaio MOTORSPORT Dakar Arabia Saudita
4 gennaio CICLOCROSS Coppa del Mondo Zonhoven (Belgio)
5-6 gennaio SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo (femminile) Villach (Austria)
5-11 gennaio TENNIS ATP 250 Brisbane Brisbane (Australia)
5-11 gennaio TENNIS ATP 250 Hong Kong Hong Kong (Cina)
5-11 gennaio TENNIS WTA 500 Brisbane Brisbane (Australia)
5-11 gennaio TENNIS WTA 250 Auckland Auckland (Nuova Zelanda)
6-7 gennaio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (aerials) Lac-Beauport (Canada)
6-11 gennaio SLITTINO Coppa del Mondo Winterberg (Germania)
6-11 gennaio BADMINTON World Tour – Super 1000 Kuala Lumpur (Malesia)
7 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (maschile) Madonna di Campiglio (Italia)
7-10 gennaio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (halfpipe, slopestyle) Aspen (USA)
7-10  gennaio SNOWBOARD Coppa del Mondo (halfpipe, slopestyle) Aspen (USA)
7-11 gennaio EQUITAZIONE Coppa del Mondo (dressage, salto ostacoli) Basilea (Svizzera)
7-11 gennaio TENNISTAVOLO WTT Champions Doha (Qatar)
8-11 gennaio BIATHLON Coppa del Mondo Oberhof (Germania)
8-11 gennaio COMBINATA NORDICA Coppa del Mondo Otepaeae (Estonia)
8-11 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (femminile) Zauchensee (Austria)
8-11 gennaio SCHERMA Coppa del Mondo (spada femminile e maschile) Fujairah (Emirati Arabi Uniti)
9 gennaio SKELETON Coppa del Mondo (valida per gli Europei) St. Moritz (Svizzera)
9-10 gennaio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (moguls, dual moguls) Val St. Come (Canada)
9-10 gennaio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (moguls, dual moguls) Val St. Come (Canada)
9-11 gennaio SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo (maschile) Zakopane (Polonia)
9-11 gennaio SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo (femminile) Ljubno (Slovenia)
9-11 gennaio SPEED SKATING Europei Tomaszow Mazowiecki (Polonia)
9-11 gennaio SCHERMA Coppa del Mondo (fioretto femminile) Hong Kong (Cina)
9-11 gennaio SCHERMA Coppa del Mondo (fioretto maschile) Parigi (Francia)
9-11 gennaio SCHERMA Coppa del Mondo (sciabola femminile e maschile) Tunisi (Tunisia)
9-11 gennaio KARATE Serie A Tbilisi (Georgia)
9-11 gennaio HOCKEY GHIACCIO Coppa Italia, Final Four Milano (Italia)
10 gennaio ATLETICA Mondiali di Cross Tallahassee (USA)
10 gennaio SNOWBOARD Coppa del Mondo (PGS) Scuol (Svizzera)
10 gennaio FORMULA E GP Città del Messico Città del Messico (Messico)
10 gennaio TENNIS Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz (esibizione) Seoul (Corea del Sud)
10-11 gennaio BOB Coppa del Mondo (valida per gli Europei) St. Moritz (Svizzera)
10-11 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (maschile) Adelboden (Svizzera)
10-11 gennaio HOCKEY GHIACCIO Serie A, Final Four scudetto Milano (Italia)
10-25 gennaio PALLANUOTO Europei maschili Belgrado (Serbia)
11 gennaio CALCIO FEMMINILE Supercoppa Italiana Pescara (Italia)
11 gennaio CICLOCROSS Campionati Italiani Brugherio (Italia)
11 gennaio ATLETICA Cross della Vallagarina Villa Lagarina (Italia)
11-12 gennaio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (aerials) Lake Placid (USA)
12-17 gennaio TENNIS ATP 250 Adelaide Adelaide (Australia)
12-17 gennaio TENNIS ATP 250 Auckland Auckland (Nuova Zelanda)
12-17 gennaio TENNIS WTA 500 Adelaide Adelaide (Australia)
12-17 gennaio TENNIS WTA 250 Hobart Hobart (Australia)
13 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (femminile) Flachau (Austria)
13-14 gennaio SNOWBOARD Coppa del Mondo (PSL) Bad Gastein (Austria)
13-15 gennaio TENNIS Kooyong Classic Melbourne (Australia)
13-18 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (maschile) Wengen (Svizzera)
13-18 gennaio SLITTINO Coppa del Mondo (valida per gli Europei) Oberhof (Germania)
13-18 gennaio BADMINTON World Tour – Super 750 New Delhi (India)
13-18 gennaio PATTINAGGIO ARTISTICO Europei Sheffield (Gran Bretagna)
13-18 gennaio TENNISTAVOLO WTT Star Contender Doha (Qatar)
14-18 gennaio BIATHLON Coppa del Mondo Ruhpolding (Germania)
14-18 gennaio EQUITAZIONE Coppa del Mondo (salto ostacoli) Lipsia (Germania)
15-16 gennaio SCI ALPINISMO Coppa del Mondo Courchevel (Francia)
15-17 gennaio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (slopestyle) Laax (Svizzera)
15-18 gennaio SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo (maschile/femminile) Zhangjiakou (Cina)
15-18 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (femminile) Tarvisio (Italia)
15-18 gennaio SNOWBOARD Coppa del Mondo (halfpipe, slopestyle) Laax (Svizzera)
15-18 gennaio GOLF DP World Tour – Dubai Invitational Dubai (Emirati Arabi Uniti)
15-18 gennaio GOLF PGA Tour – Sony Open Honolulu (USA)
15 gennaio-1 febbraio PALLAMANO Europei maschili Danimarca/Norvegia/Svezia
16 gennaio SKELETON Coppa del Mondo Altenberg (Germania)
16-18 gennaio COMBINATA NORDICA Coppa del Mondo Oberhof (Germania)
16-18 gennaio SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo (maschile) Sapporo (Giappone)
16-18 gennaio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (moguls, dual moguls, aerials) Deer Valley (USA)
16-18 gennaio SNOWBOARD Coppa del Mondo (snowboardcross) Dongbeiya (Cina)
16-18 gennaio SHORT TRACK Europei Tilburg (Paesi Bassi)
16-18 gennaio SLITTINO NATURALE Coppa del Mondo Deutschnofen (Italia)
17 gennaio ATLETICA Memorial Giovannini Ancona (Italia)
17-18 gennaio BOB Coppa del Mondo Altenberg (Germania)
17-18 gennaio SCI DI FONDO Coppa del Mondo Oberhof (Germania)
17-18 gennaio SNOWBOARD Coppa del Mondo (PGS) Bansko (Bulgaria)
17-18 gennaio VELA SailGP Perth (Australia)
17-19 gennaio CICLISMO FEMMINILE Tour Down Under Australia
18 gennaio CICLOCROSS Coppa del Mondo Benidorm (Spagna)
18 gennaio-1 febbraio TENNIS Australian Open Melbourne (Australia)
19-21 gennaio SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo (femminile) Zao (Giappone)
20 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (femminile) Kronplatz (Italia)
20-24 gennaio SLITTINO Coppa del Mondo Oberhof (Germania)
20-25 gennaio CICLISMO Tour Down Under Australia
20-25 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (maschile) Kitzbuehel (Austria)
20-25 gennaio BADMINTON World Tour – Super 500 Jakarta (Indonesia)
21-22 gennaio SUPERBIKE Test Superbike Jerez (Spagna)
21-24 gennaio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (skicross) Veysonnaz (Svizzera)
21 gennaio-7 febbraio CALCIO A 5 Europei Riga/Kaunas/Lubiana (Lettonia/Lituania/Slovenia)
22-25 gennaio BIATHLON Coppa del Mondo Nove Mesto (Cechia)
22-25 gennaio GOLF DP World Tour – Dubai Dessert Classic Dubai (Emirati Arabi Uniti)
22-25 gennaio GOLF PGA Tour – The American Express La Quinta (USA)
22-25 gennaio SALTO CON GLI SCI Mondiali di volo (maschile) Oberstdorf (Germania)
22-25 gennaio RALLY Rally di Monaco Monaco (Monaco)
22-25 gebbaio SCHERMA Coppa del Mondo (sciabola femminile e maschile) Salt Lake City (USA)
22-25 gennaio EQUITAZIONE Coppa del Mondo (dressage, salto ostacoli) Amsterdam (Paesi Bassi)
23-24 gennaio SNOWBOARD Coppa del Mondo (PGS) Simonhoehe (Austria)
23-25 gennaio SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo (femminile) Sapporo (Giappone)
23-25 gennaio SCI DI FONDO Coppa del Mondo Goms (Svizzera)
23-25 gennaio SLITTINO NATURALE Europei Laas (Italia)
23-25 gennaio SPEED SKATING Coppa del Mondo Inzell (Germania)
23-25 gennaio SCHERMA Grand Prix (spada femminile e femminile) Doha (Qatar)
23-25 gennaio KARATE Premier League Sede da definire (Turchia)
24 gennaio ATLETICA World Indoor Tour Boston (USA)
24 gennaio CICLOCROSS Coppa del Mondo Maasmechelen (Belgio)
24-25 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (femminile) Spindleruv Mlyn (Cechia)
24-25 gennaio SCI ALPINISMO Coppa del Mondo Andorra
24-25 gennaio VOLLEY Coppa Italia femminile, Final Four Torino (Italia)
25 gennaio ATLETICA Cross del Campaccio San Giorgio su Legnano (Italia)
25 gennaio CICLOCROSS Coppa del Mondo Hoogerheide (Paesi Bassi)
25 gennaio CICLISMO FEMMINILE Schwalbe One Day Classic Australia
25 gennaio EQUITAZIONE Grand Prix d’Amerique Vincennes, Parigi (Francia)
26-27 gennaio BOB Mondiali giovanili St. Moritz (Svizzera)
26-30 gennaio F1 Test F1 Barcellona (Spagna)
26 gennaio-1 febbraio SLITTINO Mondiali giovanili Altenberg (Germania)
26 gennaio-5 febbraio PALLANUOTO Europei femminili Funchal (Portogallo)
27-28 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (maschile) Schladming (Austria)
27-31 gennaio CICLISMO AlUla Tour Arabia Saudita
27 gennaio-1 febbraio BADMINTON World Tour – Super 300 Patumwan (Thailandia)
27 gennaio-1 febbraio EQUITAZIONE Coppa del Mondo (salto ostacoli) Thermal (USA)
28 gennaio CICLISMO FEMMINILE Surf Coast Classic Australia
28-29 gennaio SUPERBIKE Test Superbike Portimao (Portogallo)
28-31 gennaio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (skicross) Val di Fassa (Italia)
28 gennaio-1 febbraio SCI ALPINO Coppa del Mondo (maschile/femminile) Crans Montana (Svizzera)
29 gennaio CICLISMO Surf Coast Classic Australia
29-31 gennaio MOTOGP Shakedown Test Sepang (Malesia)
29 gennaio-1 febbraio SLITTINO NATURALE Mondiali juniores Mariazell (Austria)
29 gennaio-1 febbraio COMBINATA NORDICA Coppa  del Mondo Seefeld (Austria)
29 gennaio-1 febbraio SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo (maschile/femminile) Willingen (Germania)
29 gennaio-1 febbraio SHORT TRACK Mondiali juniores Salt Lake City (USA)
29 gennaio-1 febbraio GOLF DP World Tour – Bahrain Championship Manama (Bahrain)
29 gennaio-1 febbraio GOLF PGA Tour – Farmers Insurance Open San Diego (USA)
29 gennaio-1 febbraio NUOTO ARTISTICO Campionati Italiani Assoluti invernali Riccione (Italia)
31 gennaio SNOWBOARD Coppa del Mondo (PGS) Rogla (Slovenia)
31 gennaio CICLISMO FEMMINILE Cadel Evans Great Ocean Race Australia
31 gennaio FORMULA E GP Miami Miami (USA)
31 gennaio-1 febbraio SCI ALPINISMO Coppa del Mondo Boi Taull (Spagna)
31 gennaio-1 febbraio RUGBY A 7 SVNS Series Singapore

