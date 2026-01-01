Rubriche
Calendario sportivo gennaio 2026: tutti gli eventi. Australian Open, Europei di pallanuoto, pallamano e calcio a 5!
Si preannuncia un mese di gennaio particolarmente ricco per tutti gli appassionati di sport, visto che il nuovo anno si aprirà con una serie di eventi di primaria importanza, tutti da gustare per incominciare di slancio dopo il periodo festivo. Il Tour de Ski e la Tournée dei Quattro Trampolini ci terranno compagnia nelle prime giornate, assegnando i due prestigiosi trofei di sci di fondo e salto con gli sci. Le Coppe del Mondo dei vari sport invernali (sci alpino, biathlon, snowboard, sci di fondo, salto con gli sci, bob, slittino, skeleton, sci freestyle, combinata nordica) avranno ampio risalto insieme agli Europei di speed skating, short track e pattinaggio artistico, in modo da avvicinarsi al meglio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, che incominceranno il 6 febbraio.
Nel frattempo proseguirà la Coppa d’Africa di calcio, che proporrà la finale il 18 gennaio in Marocco. Ampio spazio al tennis, che si rimette in moto dopo un mese e mezzo privo di manifestazioni ufficiali. Ad aprire i battenti sarà la United Cup, kermesse per Nazionali miste che ci terrà compagnia fino all’11 gennaio tra Perth e Sydney, mentre il 10 gennaio Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno in un’esibizione a Seoul. I riflettori si sposteranno poi sugli Australian Open, primo Slam della stagione: appuntamento sul cemento di Melbourne dal 18 gennaio al 1° febbraio, con Jannik Sinner che sarà chiamato a difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni.
Gli amanti dei motori potranno godersi la Dakar (dal 3 al 17 gennaio) e, soprattutto, i primi Test di F1, previsti a Barcellona (Spagna) dal 26 al 30 gennaio. Gli Europei di pallanuoto animeranno tutto il mese: gli uomini giocheranno a Belgrado (Serbia) dal 10 al 25 gennaio, mentre le donne saranno impegnate a Funchal (Portogallo) dal 26 gennaio al 5 febbraio. L’Italia cercherà di essere assoluta protagonista in entrambe le vasche e anche agli Europei di pallamano maschile, che si disputeranno dal 15 gennaio al 1° febbraio tra Danimarca, Norvegia e Svezia. La nostra Nazionale inseguirà un posto al sole anche agli Europei di calcio a 5, che verranno organizzati dal 21 gennaio al 7 febbraio tra Lettonia, Lituania e Slovenia.
Sul fronte dell’atletica, oltre ai Mondiali di Cross (10 gennaio), si disputeranno il Campaccio (25 gennaio) e anche i primi eventi riservati alle indoor. Attenzione anche al ciclismo con i primi eventi del World Tour in Australia e la Coppa del Mondo di ciclocross, si assegneranno anche la Coppa Italia di volley femminile e la Supercoppa Italiana di calcio femminile. Di seguito tutti gli eventi sportivi del mese di gennaio 2026: abbiamo selezionato circa 150 competizione, in modo da non perdersi davvero nulla.
CALENDARIO SPORT GENNAIO 2026
|DATE
|SPORT
|EVENTO
|SEDE
|31 dicembre-2 gennaio
|SNOWBOARD
|Coppa del Mondo (halfpipe)
|Calgary (Canada)
|11 dicembre-3 gennaio
|FRECCETTE
|Mondiali
|Londra (Gran Bretagna)
|28 dicembre-4 gennaio
|SCI DI FONDO
|Tour de Ski
|Dobbiaco/Val di Fiemme (Italia)
|30 dicembre-4 gennaio
|SLITTINO
|Coppa del Mondo
|Sigulda (Lettonia)
|28 dicembre-6 gennaio
|SALTO CON GLI SCI
|Tournée dei Quattro Trampolini
|Oberstdorf/Garmisch (Germania)/Innsbruck/Bishofshofen (Austria)
|21 dicembre-18 gennaio
|CALCIO
|Coppa d’Africa
|Marocco
|1° gennaio
|CICLOCROSS
|X2O Trofee
|Baal (Belgio)
|1-3 gennaio
|SCI FREESTYLE
|Coppa del Mondo (halfpipe)
|Calgary (Canada)
|2 gennaio
|CICLOCROSS
|Exact Cross
|Mol (Belgio)
|2 gennaio
|SKELETON
|Coppa del Mondo
|Winterberg (Germania)
|2-4 gennaio
|SLITTINO NATURALE
|Coppa del Mondo
|Passeirtal (Italia)
|2-11 gennaio
|TENNIS
|United Cup
|Perth/Sydney (Australia)
|3 gennaio
|CICLOCROSS
|Superprestige
|Gullegem (Belgio)
|3-4 gennaio
|SCI ALPINO
|Coppa del Mondo (femminile)
|Kranjska Gora (Slovenia)
|3-4 gennaio
|BOB
|Coppa del Mondo
|Winterberg (Germania)
|3-6 gennaio
|BASKET
|Coppa Italia femminile, Final Eight
|Tortona (Italia)
|3-17 gennaio
|MOTORSPORT
|Dakar
|Arabia Saudita
|4 gennaio
|CICLOCROSS
|Coppa del Mondo
|Zonhoven (Belgio)
|5-6 gennaio
|SALTO CON GLI SCI
|Coppa del Mondo (femminile)
|Villach (Austria)
|5-11 gennaio
|TENNIS
|ATP 250 Brisbane
|Brisbane (Australia)
|5-11 gennaio
|TENNIS
|ATP 250 Hong Kong
|Hong Kong (Cina)
|5-11 gennaio
|TENNIS
|WTA 500 Brisbane
|Brisbane (Australia)
|5-11 gennaio
|TENNIS
|WTA 250 Auckland
|Auckland (Nuova Zelanda)
|6-7 gennaio
|SCI FREESTYLE
|Coppa del Mondo (aerials)
|Lac-Beauport (Canada)
|6-11 gennaio
|SLITTINO
|Coppa del Mondo
|Winterberg (Germania)
|6-11 gennaio
|BADMINTON
|World Tour – Super 1000
|Kuala Lumpur (Malesia)
|7 gennaio
|SCI ALPINO
|Coppa del Mondo (maschile)
|Madonna di Campiglio (Italia)
|7-10 gennaio
|SCI FREESTYLE
|Coppa del Mondo (halfpipe, slopestyle)
|Aspen (USA)
|7-10 gennaio
|SNOWBOARD
|Coppa del Mondo (halfpipe, slopestyle)
|Aspen (USA)
|7-11 gennaio
|EQUITAZIONE
|Coppa del Mondo (dressage, salto ostacoli)
|Basilea (Svizzera)
|7-11 gennaio
|TENNISTAVOLO
|WTT Champions
|Doha (Qatar)
|8-11 gennaio
|BIATHLON
|Coppa del Mondo
|Oberhof (Germania)
|8-11 gennaio
|COMBINATA NORDICA
|Coppa del Mondo
|Otepaeae (Estonia)
|8-11 gennaio
|SCI ALPINO
|Coppa del Mondo (femminile)
|Zauchensee (Austria)
|8-11 gennaio
|SCHERMA
|Coppa del Mondo (spada femminile e maschile)
|Fujairah (Emirati Arabi Uniti)
|9 gennaio
|SKELETON
|Coppa del Mondo (valida per gli Europei)
|St. Moritz (Svizzera)
|9-10 gennaio
|SCI FREESTYLE
|Coppa del Mondo (moguls, dual moguls)
|Val St. Come (Canada)
|9-10 gennaio
|SCI FREESTYLE
|Coppa del Mondo (moguls, dual moguls)
|Val St. Come (Canada)
|9-11 gennaio
|SALTO CON GLI SCI
|Coppa del Mondo (maschile)
|Zakopane (Polonia)
|9-11 gennaio
|SALTO CON GLI SCI
|Coppa del Mondo (femminile)
|Ljubno (Slovenia)
|9-11 gennaio
|SPEED SKATING
|Europei
|Tomaszow Mazowiecki (Polonia)
|9-11 gennaio
|SCHERMA
|Coppa del Mondo (fioretto femminile)
|Hong Kong (Cina)
|9-11 gennaio
|SCHERMA
|Coppa del Mondo (fioretto maschile)
|Parigi (Francia)
|9-11 gennaio
|SCHERMA
|Coppa del Mondo (sciabola femminile e maschile)
|Tunisi (Tunisia)
|9-11 gennaio
|KARATE
|Serie A
|Tbilisi (Georgia)
|9-11 gennaio
|HOCKEY GHIACCIO
|Coppa Italia, Final Four
|Milano (Italia)
|10 gennaio
|ATLETICA
|Mondiali di Cross
|Tallahassee (USA)
|10 gennaio
|SNOWBOARD
|Coppa del Mondo (PGS)
|Scuol (Svizzera)
|10 gennaio
|FORMULA E
|GP Città del Messico
|Città del Messico (Messico)
|10 gennaio
|TENNIS
|Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz (esibizione)
|Seoul (Corea del Sud)
|10-11 gennaio
|BOB
|Coppa del Mondo (valida per gli Europei)
|St. Moritz (Svizzera)
|10-11 gennaio
|SCI ALPINO
|Coppa del Mondo (maschile)
|Adelboden (Svizzera)
|10-11 gennaio
|HOCKEY GHIACCIO
|Serie A, Final Four scudetto
|Milano (Italia)
|10-25 gennaio
|PALLANUOTO
|Europei maschili
|Belgrado (Serbia)
|11 gennaio
|CALCIO FEMMINILE
|Supercoppa Italiana
|Pescara (Italia)
|11 gennaio
|CICLOCROSS
|Campionati Italiani
|Brugherio (Italia)
|11 gennaio
|ATLETICA
|Cross della Vallagarina
|Villa Lagarina (Italia)
|11-12 gennaio
|SCI FREESTYLE
|Coppa del Mondo (aerials)
|Lake Placid (USA)
|12-17 gennaio
|TENNIS
|ATP 250 Adelaide
|Adelaide (Australia)
|12-17 gennaio
|TENNIS
|ATP 250 Auckland
|Auckland (Nuova Zelanda)
|12-17 gennaio
|TENNIS
|WTA 500 Adelaide
|Adelaide (Australia)
|12-17 gennaio
|TENNIS
|WTA 250 Hobart
|Hobart (Australia)
|13 gennaio
|SCI ALPINO
|Coppa del Mondo (femminile)
|Flachau (Austria)
|13-14 gennaio
|SNOWBOARD
|Coppa del Mondo (PSL)
|Bad Gastein (Austria)
|13-15 gennaio
|TENNIS
|Kooyong Classic
|Melbourne (Australia)
|13-18 gennaio
|SCI ALPINO
|Coppa del Mondo (maschile)
|Wengen (Svizzera)
|13-18 gennaio
|SLITTINO
|Coppa del Mondo (valida per gli Europei)
|Oberhof (Germania)
|13-18 gennaio
|BADMINTON
|World Tour – Super 750
|New Delhi (India)
|13-18 gennaio
|PATTINAGGIO ARTISTICO
|Europei
|Sheffield (Gran Bretagna)
|13-18 gennaio
|TENNISTAVOLO
|WTT Star Contender
|Doha (Qatar)
|14-18 gennaio
|BIATHLON
|Coppa del Mondo
|Ruhpolding (Germania)
|14-18 gennaio
|EQUITAZIONE
|Coppa del Mondo (salto ostacoli)
|Lipsia (Germania)
|15-16 gennaio
|SCI ALPINISMO
|Coppa del Mondo
|Courchevel (Francia)
|15-17 gennaio
|SCI FREESTYLE
|Coppa del Mondo (slopestyle)
|Laax (Svizzera)
|15-18 gennaio
|SALTO CON GLI SCI
|Coppa del Mondo (maschile/femminile)
|Zhangjiakou (Cina)
|15-18 gennaio
|SCI ALPINO
|Coppa del Mondo (femminile)
|Tarvisio (Italia)
|15-18 gennaio
|SNOWBOARD
|Coppa del Mondo (halfpipe, slopestyle)
|Laax (Svizzera)
|15-18 gennaio
|GOLF
|DP World Tour – Dubai Invitational
|Dubai (Emirati Arabi Uniti)
|15-18 gennaio
|GOLF
|PGA Tour – Sony Open
|Honolulu (USA)
|15 gennaio-1 febbraio
|PALLAMANO
|Europei maschili
|Danimarca/Norvegia/Svezia
|16 gennaio
|SKELETON
|Coppa del Mondo
|Altenberg (Germania)
|16-18 gennaio
|COMBINATA NORDICA
|Coppa del Mondo
|Oberhof (Germania)
|16-18 gennaio
|SALTO CON GLI SCI
|Coppa del Mondo (maschile)
|Sapporo (Giappone)
|16-18 gennaio
|SCI FREESTYLE
|Coppa del Mondo (moguls, dual moguls, aerials)
|Deer Valley (USA)
|16-18 gennaio
|SNOWBOARD
|Coppa del Mondo (snowboardcross)
|Dongbeiya (Cina)
|16-18 gennaio
|SHORT TRACK
|Europei
|Tilburg (Paesi Bassi)
|16-18 gennaio
|SLITTINO NATURALE
|Coppa del Mondo
|Deutschnofen (Italia)
|17 gennaio
|ATLETICA
|Memorial Giovannini
|Ancona (Italia)
|17-18 gennaio
|BOB
|Coppa del Mondo
|Altenberg (Germania)
|17-18 gennaio
|SCI DI FONDO
|Coppa del Mondo
|Oberhof (Germania)
|17-18 gennaio
|SNOWBOARD
|Coppa del Mondo (PGS)
|Bansko (Bulgaria)
|17-18 gennaio
|VELA
|SailGP
|Perth (Australia)
|17-19 gennaio
|CICLISMO FEMMINILE
|Tour Down Under
|Australia
|18 gennaio
|CICLOCROSS
|Coppa del Mondo
|Benidorm (Spagna)
|18 gennaio-1 febbraio
|TENNIS
|Australian Open
|Melbourne (Australia)
|19-21 gennaio
|SALTO CON GLI SCI
|Coppa del Mondo (femminile)
|Zao (Giappone)
|20 gennaio
|SCI ALPINO
|Coppa del Mondo (femminile)
|Kronplatz (Italia)
|20-24 gennaio
|SLITTINO
|Coppa del Mondo
|Oberhof (Germania)
|20-25 gennaio
|CICLISMO
|Tour Down Under
|Australia
|20-25 gennaio
|SCI ALPINO
|Coppa del Mondo (maschile)
|Kitzbuehel (Austria)
|20-25 gennaio
|BADMINTON
|World Tour – Super 500
|Jakarta (Indonesia)
|21-22 gennaio
|SUPERBIKE
|Test Superbike
|Jerez (Spagna)
|21-24 gennaio
|SCI FREESTYLE
|Coppa del Mondo (skicross)
|Veysonnaz (Svizzera)
|21 gennaio-7 febbraio
|CALCIO A 5
|Europei
|Riga/Kaunas/Lubiana (Lettonia/Lituania/Slovenia)
|22-25 gennaio
|BIATHLON
|Coppa del Mondo
|Nove Mesto (Cechia)
|22-25 gennaio
|GOLF
|DP World Tour – Dubai Dessert Classic
|Dubai (Emirati Arabi Uniti)
|22-25 gennaio
|GOLF
|PGA Tour – The American Express
|La Quinta (USA)
|22-25 gennaio
|SALTO CON GLI SCI
|Mondiali di volo (maschile)
|Oberstdorf (Germania)
|22-25 gennaio
|RALLY
|Rally di Monaco
|Monaco (Monaco)
|22-25 gebbaio
|SCHERMA
|Coppa del Mondo (sciabola femminile e maschile)
|Salt Lake City (USA)
|22-25 gennaio
|EQUITAZIONE
|Coppa del Mondo (dressage, salto ostacoli)
|Amsterdam (Paesi Bassi)
|23-24 gennaio
|SNOWBOARD
|Coppa del Mondo (PGS)
|Simonhoehe (Austria)
|23-25 gennaio
|SALTO CON GLI SCI
|Coppa del Mondo (femminile)
|Sapporo (Giappone)
|23-25 gennaio
|SCI DI FONDO
|Coppa del Mondo
|Goms (Svizzera)
|23-25 gennaio
|SLITTINO NATURALE
|Europei
|Laas (Italia)
|23-25 gennaio
|SPEED SKATING
|Coppa del Mondo
|Inzell (Germania)
|23-25 gennaio
|SCHERMA
|Grand Prix (spada femminile e femminile)
|Doha (Qatar)
|23-25 gennaio
|KARATE
|Premier League
|Sede da definire (Turchia)
|24 gennaio
|ATLETICA
|World Indoor Tour
|Boston (USA)
|24 gennaio
|CICLOCROSS
|Coppa del Mondo
|Maasmechelen (Belgio)
|24-25 gennaio
|SCI ALPINO
|Coppa del Mondo (femminile)
|Spindleruv Mlyn (Cechia)
|24-25 gennaio
|SCI ALPINISMO
|Coppa del Mondo
|Andorra
|24-25 gennaio
|VOLLEY
|Coppa Italia femminile, Final Four
|Torino (Italia)
|25 gennaio
|ATLETICA
|Cross del Campaccio
|San Giorgio su Legnano (Italia)
|25 gennaio
|CICLOCROSS
|Coppa del Mondo
|Hoogerheide (Paesi Bassi)
|25 gennaio
|CICLISMO FEMMINILE
|Schwalbe One Day Classic
|Australia
|25 gennaio
|EQUITAZIONE
|Grand Prix d’Amerique
|Vincennes, Parigi (Francia)
|26-27 gennaio
|BOB
|Mondiali giovanili
|St. Moritz (Svizzera)
|26-30 gennaio
|F1
|Test F1
|Barcellona (Spagna)
|26 gennaio-1 febbraio
|SLITTINO
|Mondiali giovanili
|Altenberg (Germania)
|26 gennaio-5 febbraio
|PALLANUOTO
|Europei femminili
|Funchal (Portogallo)
|27-28 gennaio
|SCI ALPINO
|Coppa del Mondo (maschile)
|Schladming (Austria)
|27-31 gennaio
|CICLISMO
|AlUla Tour
|Arabia Saudita
|27 gennaio-1 febbraio
|BADMINTON
|World Tour – Super 300
|Patumwan (Thailandia)
|27 gennaio-1 febbraio
|EQUITAZIONE
|Coppa del Mondo (salto ostacoli)
|Thermal (USA)
|28 gennaio
|CICLISMO FEMMINILE
|Surf Coast Classic
|Australia
|28-29 gennaio
|SUPERBIKE
|Test Superbike
|Portimao (Portogallo)
|28-31 gennaio
|SCI FREESTYLE
|Coppa del Mondo (skicross)
|Val di Fassa (Italia)
|28 gennaio-1 febbraio
|SCI ALPINO
|Coppa del Mondo (maschile/femminile)
|Crans Montana (Svizzera)
|29 gennaio
|CICLISMO
|Surf Coast Classic
|Australia
|29-31 gennaio
|MOTOGP
|Shakedown Test
|Sepang (Malesia)
|29 gennaio-1 febbraio
|SLITTINO NATURALE
|Mondiali juniores
|Mariazell (Austria)
|29 gennaio-1 febbraio
|COMBINATA NORDICA
|Coppa del Mondo
|Seefeld (Austria)
|29 gennaio-1 febbraio
|SALTO CON GLI SCI
|Coppa del Mondo (maschile/femminile)
|Willingen (Germania)
|29 gennaio-1 febbraio
|SHORT TRACK
|Mondiali juniores
|Salt Lake City (USA)
|29 gennaio-1 febbraio
|GOLF
|DP World Tour – Bahrain Championship
|Manama (Bahrain)
|29 gennaio-1 febbraio
|GOLF
|PGA Tour – Farmers Insurance Open
|San Diego (USA)
|29 gennaio-1 febbraio
|NUOTO ARTISTICO
|Campionati Italiani Assoluti invernali
|Riccione (Italia)
|31 gennaio
|SNOWBOARD
|Coppa del Mondo (PGS)
|Rogla (Slovenia)
|31 gennaio
|CICLISMO FEMMINILE
|Cadel Evans Great Ocean Race
|Australia
|31 gennaio
|FORMULA E
|GP Miami
|Miami (USA)
|31 gennaio-1 febbraio
|SCI ALPINISMO
|Coppa del Mondo
|Boi Taull (Spagna)
|31 gennaio-1 febbraio
|RUGBY A 7
|SVNS Series
|Singapore