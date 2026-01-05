Calendario Europei pallanuoto 2026: orari dai gironi alla fine, tv, programma, streaming

Il 2026 della pallanuoto maschile inizierà ufficialmente tra pochi giorni con gli Europei senior, in programma dal 10 al 26 gennaio a Belgrado, in Serbia: nel Girone D l’Italia sfiderà la Turchia domenica 11, la Slovacchia martedì 13 e la Romania giovedì 15.

Nella seconda fase le prime tre di ogni raggruppamento avanzeranno alla seconda fase, in cui ci saranno due gruppi da sei squadre: le prime due di ciascun girone andranno a disputare semifinali e finali, mentre le altre squadre si giocheranno i piazzamenti tra il 5° ed il 12° posto.

La diretta tv degli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile sarà affidata a Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play, mentre la Diretta Live testuale di tutti i match dell’Italia sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI PALLANUOTO 2026

Girone A: Malta, Francia, Montenegro, Ungheria.

Girone B: Slovenia, Grecia, Croazia, Georgia.

Girone C: Paesi Bassi, Israele, Serbia, Spagna.

Girone D: Turchia, Romania, Italia, Slovacchia.

PRIMA FASE A GIRONI

10/1/2026 – 1a GIORNATA

12:45 (C2 – C4) Israele – Spagna

15:15 (A2 – A4) Francia – Ungheria

18:00 (A1 – A3) Malta – Montenegro

20:30 (C1 – C3) Paesi Bassi – Serbia

11/1/2026 – 2a GIORNATA

12:45 (D1 – D3) Turchia – Italia

15:15 (D2 – D4) Romania – Slovacchia

18:00 (B1 – B3) Slovenia – Croazia

20:30 (B2 – B4) Grecia – Georgia

12/1/2026 – 3a GIORNATA

12:45 (A1 – A2) Malta – Francia

15:15 (A4 – A3) Ungheria – Montenegro

18:00 (C1 – C2) Paesi Bassi – Israele

20:30 (C4 – C3) Spagna – Serbia

13/1/2026 – 4a GIORNATA

12:45 (B4 – B3) Georgia – Croazia

15:15 (B1 – B2) Slovenia – Grecia

18:00 (D4 – D3) Slovacchia – Italia

20:30 (D2 – D1) Romania – Turchia

14/1/2026 – 5a GIORNATA

12:45 (A1 – A4) Malta – Ungheria

15:15 (C1 – C4) Paesi Bassi – Spagna

18:00 (A2 – A3) Francia – Montenegro

20:30 (C2 – C3) Israele – Serbia

15/1/2026 – 6a GIORNATA

12:45 (D1 – D4) Turchia – Slovacchia

15:15 (D2 – D3) Romania – Italia

18:00 (B1 – B4) Slovenia – Georgia

20:30 (B2 – B3) Grecia – Croazia

SECONDA FASE A GIRONI

16/1/2026 – 1a GIORNATA

10:15 (GRUPPO 13°-16° POSTO) 4A – 4C

12:45 (GRUPPO 13°-16° POSTO) 4B – 4D

15:30 (GRUPPO E) 3A – 1C

18:00 (GRUPPO E) 1A – 3C

20:30 (GRUPPO E) 2A – 2C

17/1/2026 – 2a GIORNATA

10:15 (GRUPPO 13°-16° POSTO) 4B – 4C

12:45 (GRUPPO 13°-16° POSTO) 4D – 4A

15:30 (GRUPPO F) 3B – 1D

18:00 (GRUPPO F) 1B – 3D

20:30 (GRUPPO F) 2B – 2D

18/1/2026 – 3a GIORNATA

10:15 (GRUPPO 13°-16° POSTO) 4A – 4B

12:45 (GRUPPO 13°-16° POSTO) 4D – 4C

15:30 (GRUPPO E) 3A – 2C

18:00 (GRUPPO E) 2A – 3C

20:30 (GRUPPO E) 1A – 1C

19/1/2026 – 4a GIORNATA

15:30 (GRUPPO F) 3B – 2D

18:00 (GRUPPO F) 2B – 3D

20:30 (GRUPPO F) 1B – 1D

20/1/2026 – 5a GIORNATA

15:30 (GRUPPO E) 3C – 3A

18:00 (GRUPPO E) 2C – 1A

20:30 (GRUPPO E) 1C – 2A

21/1/2026 – 6a GIORNATA

15:30 (GRUPPO F) 3D – 3B

18:00 (GRUPPO F) 2D – 1B

20:30 (GRUPPO F) 1D – 2B

FASE FINALE

22/1/2026 – FINALI DAL 5° AL 12° POSTO

12:45 11°-12° POSTO 6E – 6F

15:15 9°-10° POSTO 5E – 5F

18:00 7°-8° POSTO 4E – 4F

20:30 5°-6° POSTO 3E – 3F

23/1/2026 – SEMIFINALI

17:00 (53) 1°-4° POSTO 1E – 2F

20:30 (54) 1°-4° POSTO 1F – 2E

24/1/2026 – GIORNO DI RIPOSO

25/1/2026 – FINALI DAL 1° AL 4° POSTO

17:00 3°-4° POSTO perdente 53 – perdente 54

20:30 1°-2° POSTO vincente 53 – vincente 54

