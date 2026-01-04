Pallanuoto, il Settebello supera in amichevole Spagna e Serbia: ottimo viatico verso gli Europei

Prosegue al meglio la marcia d’avvicinamento del Settebello verso gli Europei 2026 di pallanuoto maschile, che andranno in scena a Belgrado, in Serbia, dal 10 al 25 gennaio: l’Italia dopo aver battuto il Montenegro la ad inizio settimana, nella giornata di ieri ha superato a Trebinje, in Bosnia, prima la Spagna e poi la Serbia.

Doppio impegno ravvicinato, dunque, per gli azzurri, che in mattinata hanno sofferto prima di riuscire a piegare la Spagna, campionessa del mondo e d’Europa in carica, superata ai tiri di rigore per 18-16, dopo il 15-15 dei tempi regolamentari, grazie alle tre conclusioni dai 5 metri parate da Del Lungo.

Magistrale, invece, la prestazione degli azzurri contro la Serbia campionessa olimpica: il 13-11 finale non rispecchia al meglio l’andamento della gara, con l’Italia in vantaggio per 4-2 dopo il primo quarto e per 7-4 a metà partita, prima di chiudere i conti sull’11-4 all’ultimo intervallo. La reazione serba rende solo il passivo finale meno amaro.

TABELLINI

ITALIA-SPAGNA 18-16 dtr (15-15)

ITALIA: Del Lungo, Carnesecchi 3, Alesiani 2, Del Basso, Ferrero 2 (2 rig.), Di Somma 3, Dolce 1, Gianazza 1, Iocchi Gratta 1, Bruni, Condemi, Antonucci, De Michelis, Balzarini 2 (1 rig.). All. Campagna.

SPAGNA: Aguirre, Munarriz 1, Granados 8 (1 rig.), Sanahuja 3, De Toro, Valls Ferrer 1, Gomila, Cabanas, Asensio 1, Valera, Biel, Bustos, Lorrio, Daura Gomez 1. All. Martin.

Arbitri: Kun (Ungheria) e Boudramis (Grecia).

Note: parziali 3-2, 4-5, 5-4, 3-4; tr 3-1. Tempi regolamentari conclusi 15-15. Sequenza dei rigori: Munarriz (S) parato da Del Lungo, Ferrero (I) gol; Sanahuja gol, Balzarini parato da Lorrio; Valera parato da Del Lungo, Dolce gol; Valls Ferrer parato da Del Lungo, Dolce gol. Usciti per limite di falli Antonucci (I) nel terzo tempo e Granados (S) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Italia 4/12 + 3 rigori e Spagna 5/14 + un rigore.

SERBIA-ITALIA 11-13

SERBIA: Filipovic, Mandic 3 (1 rig.), Rasovic 1, Randjelovic 1, Lukic 1, Lazic, Pljevancic, N. Jaksic 1, Murisic, Dedovic 1, P. Jaksic 1, Gladovic, Glusac, Martinovic 2 (1 rig.). All. Stevanovic.

ITALIA: Del Lungo, Carnesecchi, Alesiani 1, Del Basso 2, Ferrero 3, Di Somma 3 (1 rig.), Dolce, Gianazza, Iocchi Gratta 3, Bruni, Condemi, Antonucci, De Michelis, Balzarini 1. All. Campagna.

Arbitri: Boudramis (Grecia) e Kun (Ungheria).

Note: parziali 2-4, 2-3, 0-4, 7-2. Usciti per limite di falli Del Basso (I) e Condemi (I) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Serbia 5/13 + 3 rigori e Italia 5/11 + 2 rigori. De Michelis (I) para un rigore a Rasovic nel primo tempo. Glusac (S) para un rigore a Dolce nel secondo tempo.