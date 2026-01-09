Sci alpino, perché la discesa di Zauchensee sarà tagliata? Il regolamento parla chiaro: vietata la pista intera

Sabato 10 gennaio (ore 11.30) è in programma la discesa libera femminile di Zauchensee, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Il maltempo che ha imperversato nella località austriaca negli ultimi due giorni porterà con sé una novità importante per la gara di domani: non si potrà affrontare la pista nella sua interezza.

Il motivo è regolamentare: in discesa si può gareggiare soltanto su un tracciato testato prima della gara, obbligo che non si è rispettato in questa occasione. Giovedì, infatti, la prima prova era andata in scena su pista accorciata e venerdì non si è svolto il secondo test a causa di un’intensa nevicata.

La discesa libera di Zauchensee non scatterà dunque dalla cima, ma il cancelletto di partenza verrà installato allo start di riserva, posizionato all’hot air (dove viene solitamente dato il via del superG), sul piano: proprio da lì le atlete avevano iniziato la prova del giovedì con circa venticinque secondi in meno rispetto al percorso originario.

Sofia Goggia andrà a caccia del risultato di lusso nella quarta gara stagionale della specialità, sperando che si riesca effettivamente a disputare l’evento: le previsioni meteo parlando di un miglioramento per la giornata di sabato, ma staremo a vedere quello che effettivamente succederà. Vedremo all’opera anche Laura Pirovano, Nicol Delago, Nadia Delago, Elena Curtoni, Sara Allemand, Vicky Bernardi, Sara Thaler e Roberta Melesi.