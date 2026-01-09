Sci alpino, Goggia cerca il primo acuto in discesa. A Zauchensee una tappa fondamentale per l’azzurra

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa tappa in Austria a Zauchensee per questo fine settimana, con una due giorni dedicata completamente alla velocità. Sarà un weekend forse decisivo per Sofia Goggia per continuare a coltivare il grande sogno di lottare per la generale, anche se prima la bergamasca deve cercare quella vittoria in discesa che finora le è sempre mancata in stagione. Goggia ha vinto in superG in Val d’Isere, ma questo è proprio il fine settimana giusto per sbloccarsi in discesa, visto che ha vinto anche l’ultima libera disputata su questa pista (gennaio 2024).

Resta come detto il sogno della generale, nonostante il distacco di poco meno di 400 punti da Shiffrin. L’americana, però, non fa le gare veloci e come lei anche la svizzera Camille Rast, attualmente seconda. Goggia ha dunque la grande possibilità di accorciare il divario, considerando che ci saranno molte più discese e superG rispetto a giganti e slalom da qui alla fine della stagione. Proprio questa due gironi di Zauchensee è probabilmente decisiva.

La prima prova cronometrata di ieri è stata abbastanza interlocutoria e per oggi è prevista una nevicata che mette a rischio la seconda. Sabato ci sarà la discesa, dove le donne da battere sono comunque Goggia e Lindsey Vonn, che si presenta con il pettorale rosso di leader della classifica di specialità e vuole assolutamente mantenerlo.

Fari puntati soprattutto sulle padrone di casa. L’Austria sta vivendo un’ottima stagione e punta ad un’altra vittoria, anche nella velocità. Cornelia Huetter è la miglior carta sia in discesa sia in superG, ma attenzione anche a Mirjam Puchner, Magdalena Egger e Christina Ager. Oltre alle austriache anche le tedesche si candidano ad un ruolo da assolute protagoniste: sia Emma Aicher sia Kira Weidle-Winkelmann, quest’ultima ieri con il miglior tempo nella prima prova cronometrata.

Attenzione poi alle francesi, che possono piazzare il colpo in entrambe le gare, mentre in superG c’è Alice Robinson, che finora ha davvero stupito. Una vittoria ed un secondo posto per la neozelandese, che vuole dimenticare le delusioni patite negli ultimi giganti e che soprattutto si presenta in Austria da leader della classifica di specialità.

In casa Italia non solo Goggia, ma ieri si è messa in luce Nadia Delago nella prova. Elena Curtoni può dire la sua soprattutto in superG, mentre Laura Pirovano ha l’ennesima occasione per mettere fine alla maledizione del primo podio della carriera in Coppa del Mondo. Inoltre questo è un altro weekend importante per mettere qualche dubbio ai tecnici in vista delle convocazioni per le Olimpiadi.