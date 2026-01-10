Lorenzo Musetti giocherà due finali in un giorno a Hong Kong! C’è anche il doppio con Lorenzo Sonego: orari e tv

Due finali in un giorno. Alle volte capita anche questo nel tennis, e stavolta tocca a Lorenzo Musetti, impegnato prima nella finale di singolare e poi, con Lorenzo Sonego, in quella di doppio all’ATP 250 di Hong Kong.

Il toscano comincia benissimo il suo 2026, entrando anche nella top 5 del ranking mondiale di singolare, e si può senz’altro godere una giornata di alto livello prima degli Australian Open e dell’avvicinamento verso quello che sarà uno Slam tutto da vivere. E a ragione, visto che sarà come mai tra i protagonisti più attesi a Melbourne Park. Intanto c’è da sperare in un positivo completamento di questi ultimi giorni.

Le due finali di Lorenzo Musetti, in singolare e in doppio, si giocheranno domani a partire dalle ore 8:30. Sarà possibile seguirle in diretta tv su Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203), a seconda delle scelte di programmazione, e in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO FINALI MUSETTI HONG KONG

Domenica 11 gennaio

Ore 8:30 Musetti (ITA) [1]-Bublik (KAZ) [2]

A seguire* Musetti (ITA)/Sonego (ITA)-Kirkov (USA)/Stevens (NED) o Khachanov/Rublev

*Break di minimo 30 minuti, ma sarà superiore

PROGRAMMA FINALI MUSETTI HONG KONG: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport