Quando la finale di Lorenzo Musetti a Hong Kong? Orario, tv, streaming

Lorenzo Musetti si è qualificato alla finale del torneo ATP 250 di Hong Kong: dopo aver sconfitto in rimonta l’argentino Tomas Martin Etcheverry e aver regolato il padrone di casa Coleman Wong, il toscano ha avuto la meglio contro il russo Andrey Rublev con il punteggio di 6-7(3), 7-5, 6-4 e si è così regalato il diritto di tornare sul cemento della località cinese per provare ad alzare al cielo il trofeo. Grazie a questo risultato l’azzurro è diventato il nuovo numero 5 del mondo, operando il doppio sorpasso ai danni dell’australiano Alex de Minaur e del canadese Felix Auger-Aliassime.

Il 23enne se la dovrà vedere con il vincente del confronto tra lo statunitense Marcos Giron e il kazako Alexander Bublik: con il 32enne americano, numero 64 del ranking ATP, ha vinto l’unico precedente (6-3, 7-5 al primo turno del Masters 1000 di Indian Wells nel 2022); con il 28enne kazako, numero 11 del mondo, è sotto per 2-1 nei precedenti (Bublik ebbe la meglio ai sedicesimi del Queen’s nel 2022 e ai quarti di finale di Adelaide nel 2024, mentre Musetti si impose ai quarti di Stoccarda nel 2024).

L’appuntamento è per domenica 11 gennaio alle ore 08.30 italiane. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della finale dell’ATP 250 di Hong Long con Lorenzo Musetti. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; garantita la diretta live testuale. Gli orari sono italiani (in Cina sono sette ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO FINALE ATP 250 HONG KONG

Domenica 11 gennaio

Ore 08.30 Lorenzo Musetti vs Marcos Giron/Alexander Bublik – Diretta tv su Sky Sport Uno

PROGRAMMA FINALE HONG KONG: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.