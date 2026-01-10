LIVE Musetti-Bublik, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: l’azzurro vuole sfatare il tabù con le finali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona sera amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo Musetti e il kazako Alexander Bublik, valido per la finale dell’ATP 250 di Hong Kong. Possiamo considerare il toscano come favorito per la vittoria ma con il talento dell’est Europa non si possono mai fare vere e proprie previsioni, per il suo estro e per il livello che ha raggiunto negli ultimi mesi.

Musetti per arrivare in finale ha sconfitto l’argentino Tomas Etcheverry per 2-1 (6-7, 6-2, 6-4), l’hongkongolese padrone di casa Coleman Wong per 2-0 (6-4, 6-4) e, infine, il russo Andrei Rublev per 2-1 (6-7, 7-5, 6-4). Sappiamo tutti, ma è giusto ricordarlo, che Lorenzo non vince un titolo da quello di Napoli nel 2022, in finale contro il connazionale Matteo Berrettini, visto che nel corso dei tre anni successivi, a livello ATP, ha perso ben cinque finali di fila, tra occasioni sprecate e avversari più forti.

Per quanto riguarda Bublik, il suo percorso è stato forse più comodo rispetto a quello dell’azzurro. Il kazako ha esordito con l’olandese Botic Van De Zandschulp per 2-0 (6-3, 6-3), il cinese Juncheng Shang per 2-0 (6-1, 7-6) e, in semifinale, lo statunitense Marcos Giron per 2-1 (3-6, 6-4, 6-2). Bublik cerca il nono titolo in carriera e l’ingresso in top 10 per la prima volta: un doppio successo che aggiungerebbe credito alla sua incredibile ascesa.

Il match tra Musetti e Bublik inizierà alle 8.30 (orario italiano) e aprirà il programma dell’ultimo giorno di match all’ATP 250 di Hong Kong visto che, dopo trenta minuti dalla fine della finale, ci sarà anche la finale di doppio che giocherà lo stesso toscano, insieme al suo connazionale e amico Lorenzo Sonego: i due azzurri sfideranno la coppia russa composta dal già citato Rublev e Karen Khachanov. Segui il match con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti!