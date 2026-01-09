Lorenzo Musetti non sbaglia con Wong e accede in semifinale a Hong Kong!

Prima semifinale dell’anno per un convincente Lorenzo Musetti, che continua il suo cammino nel torneo ATP 250 di Hong Kong. Il tennista toscano ha sconfitto il padrone di casa Coleman Wong, numero 150 della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e quindici minuti di gioco. Adesso l’azzurro aspetta il vincente del match tra il russo Andrey Rublev ed il portoghese Nuno Borges.

Una prestazione sicuramente solida quella di Musetti, che ha ottenuto moltissimo con la seconda di servizio. Questo è forse il colpo che ha inciso maggiormente nel match rispetto al suo avversario, visto che l’italiano ha vinto l’81% dei punti quando ha servito la seconda, mentre Wong appena il 29%. Sono stati 14 i vincenti dell’asiatico contro gli 11 di Musetti, ma soprattutto Wong ha commesso ben 30 errori non forzati contro i 17 dell’azzurro.

Prime fasi del match dove regna l’equilibrio, anche se Musetti si procura una palla break nel quinto game, che non sfrutta complice una risposta sbagliata di rovescio. L’occasione per l’azzurro, però, si ripete nel settimo gioco e questa volta Musetti riesce a trovare il passante vincente e toglie il servizio all’avversario. Il set scivola via così verso il 6-4 in favore del numero sette del mondo.

Nel secondo set è Wong a partire decisamente meglio e nel quarto game riesce a strappare la battuta all’azzurro dopo una serie di punti giocati davvero molto bene. Musetti, però, riesce a reagire prontamente e trova l’immediato controbreak, complice un errore di rovescio da parte del padrone di casa. Nel nono gioco Musetti è attentissimo in risposta e si procura due palle break, andando a forzare poi l’errore di dritto da parte del suo avversario. Musetti chiude sul 6-4 e stacca il biglietto per la semifinale.