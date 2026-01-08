ATP Hong Kong 2026, Musetti e Sonego volano in semifinale in doppio!

Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego approdano in semifinale nel torneo di doppio dell’ATP 250 di Hong Kong: gli azzurri eliminano in rimonta nei quarti la coppia numero 2 del seeding, formata dall’austriaco Alexander Erler e dallo statunitense Robert Galloway, sconfitti per 5-7 6-3 [10-4] in un’ora e 35 minuti di gioco, e nel penultimo atto affronteranno il canadese Gabriel Diallo ed il rappresentante di Hong Kong, Chak Lam Coleman Wong, in tabellone grazie ad una wild card concessa dagli organizzatori proprio per la presenza del tennista di casa.

Nel primo set i servizi sono a lungo dominanti, tanto che nei primi otto game sono soltanto otto i punti vinti in risposta e non si registrano palle break. Nel nono gioco, però, la coppia azzurra centra il break a trenta e va a servire per il set sul 5-4. Musetti e Sonego vanno sotto 30-40, riescono ad arrivare al set point sul punto decisivo, ma devono capitolare. Erler e Galloway tengono la battuta al deciding point, e gli azzurro vanno a servire per restare nel set. Musetti e Sonego vanno sul 40-0, ma poi si fanno rimontare, ed al punto decisivo devono cedere la frazione ad Erler e Galloway, che si impongono per 7-5 dopo 45 minuti.

Nella seconda frazione gli azzurri cedono la battuta a trenta nel secondo game e finiscono sotto 0-2, ma trovano l’immediato controbreak a zero. Ristabilita la parità sul 2-2, la coppia italiana rientra in partita e sale in cattedra: dal 2-3 gli azzurri infilano quattro game consecutivi trovando i break al deciding point nel settimo game ed a trenta nel nono, riequilibrando la contesa con il 6-3 in 35 minuti.

Il match tiebreak si apre con un minibreak in favore di Erler e Galloway, ma gli azzurri ribaltano subito l’inerzia infilando cinque punti consecutivi e girando sul 5-1. Musetti e Sonego sono incontenibili e dilagano, volando dal 6-3 al 9-3, procurandosi così 6 match point consecutivi. Dopo il cambio di campo la seconda occasione è quella giusta per la coppia azzurra, che chiude sul 10-4 dopo un quarto d’ora e vola in semifinale.

Le statistiche premiano gli azzurri, che vincono 70 punti contro i 60 degli avversari, convertendo 4 delle 6 palle break avute a disposizione e salvandone 2 delle 5 concesse ai rivali. Musetti e Sonego, però, fanno meglio anche in termini di resa col servizio, sia con la prima, 68%-59%, sia con la seconda, 47%-43%.