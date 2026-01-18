Luciano Darderi pronto alla sfida degli Australian Open: “L’obiettivo è la top-20, l’ingresso nel team di Pérez Roldán mi aiuta”

Ambizione e voglia di migliorare. Luciano Darderi vuole partire col piglio giusto in questo 2026. Dopo aver testato la sua condizione ad Auckland (Nuova Zelanda) dove è stato eliminato nei quarti di finale, l‘italo-argentino si avvicina all’appuntamento degli Australian Open 2026 con fiducia. Martedì 20 gennaio ci sarà l’esordio contro il cileno Cristian Garin.

“Mi aspetto di poter migliorare ancora, rientrando in top-20, essendo questo l’obiettivo principale. E’ il primo anno che sono testa di serie in questo torneo e sono molto motivato. Il tennis che ho espresso ad Auckland mi ha dato fiducia. Siamo solo all’inizio della stagione e voglio godermi maggiormente le partite dei tornei“, ha raccontato ai microfoni di Sky Sport.

Il tennista di origini sudamericane ha anche parlato dell’ingresso nel suo team di Guillermo Pérez Roldán, ex numero 13 ATP. “Guillermo lo conoscevo già da un po’, essendo amico di mio padre che continuerà ad allenarmi. L’anno scorso a Miami ho fatto con lui due settimane e mi è piaciuto abbastanza. In questo 2026 daremo un seguito, ma non tutte le settimane”, ha sottolineato.

E ancora: “E’ una cosa bella avere una persona del genere nel mio team perché può dare una mano sia a me che a mio padre. Lavorerà sia con me che con mio fratello Vito. E’ una bella scelta anche per lui“.