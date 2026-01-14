ATP Auckland 2026, Darderi accede ai quarti di finale. Eliminato Ruud, vince Mensik

Si è completato il quadro dei quarti di finale dell’ATP 250 di Auckland. Ben Shelton, numero uno del seeding, aveva già staccato ieri il biglietto per i quarti ed ora conosce anche il suo avversario, che sarà l’argentino Sebastian Baez, che ha sconfitto l’americano Jenson Brooksby in due set con il punteggio di 7-5 6-0 in poco meno di un’ora e mezza di gioco.

Prosegue il cammino di Luciano Darderi, testa di serie numero quattro. Davvero una bella vittoria in rimonta per l’azzurro, che sarà testa di serie all’ormai imminente Australian Open. Darderi ha sconfitto in tre set il cileno Alejandro Tabilo con il punteggio di 1-6 7-5 6-3 ed ora se la vedrà nei quarti di finale con l’americano Marcos Giron, che ieri aveva battuto nel derby statunitense il connazionale Alex Michelsen.

La sorpresa di giornata è senza alcun dubbio la vittoria di Fabian Marozsan. Il tennista ungherese ha sconfitto il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero due e che ha usufruito di un bye al primo turno, con un duplice 6-4 in un’ora e ventuno minuti di gioco. Il magiaro se la vedrà ora con il qualificato americano Eliot Spizziri, che ha eliminato il portoghese Nuno Borges, vincendo per 7-6 6-4.

L’ultimo quarto di finale in programma è quello che mette di fronte Jakub Mensik e Giovanni Mpetshi Perricard. Il ceco, numero tre del seeding, ha superato per il serbo Hamad Medjedovic in tre set con il punteggio di 6-1 3-6 6-3. Il transalpino, invece, è uscito vincitore da una pazzesca battaglia con il britannico Cameron Norrie, vincendo 4-6 6-3 7-6 dopo oltre due ore di gioco.

RISULTATI ATP AUCKLAND 2026 (14 GENNAIO)

Baez (Arg) b. Brooksby (Usa) 7-5 6-0

Darderi (Ita) b. Tabilo (Chi) 1-6 7-5 6-3

Spizzirri (Usa) b. Borges (Por) 7-6(6) 6-4

Mpetshi Perricard (Fra) b. Norrie (Gbr) 4-6 6-3 7-6(7)

Marozsan (Hun) b. Ruud (Nor) 6-4 6-4

Mensik (Cze) b. Medjedovic (Srb) 6-1 3-6 6-3