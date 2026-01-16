Seguici su
Lorenzo Musetti riceve un aiuto da Baez: numero 5 del mondo salvo, ora gli Australian Open

Lorenzo Musetti si presenterà agli Australian Open da numero 5 del mondo: il toscano ha difeso il proprio piazzamento nella top-5 in vista del primo Slam della stagione, che scatterà domenica 18 gennaio sul cemento di Melbourne. Il tennista italiano rischiava di essere sorpassato dallo statunitense Ben Shelton e di scivolare al sesto posto nel ranking ATP in vista dell’avventura in terra oceanica: l’americano avrebbe scavalcato il nostro portacolori nella graduatoria internazionale in caso di qualificazione alla finale del torneo ATP 250 di Auckland, ma non è riuscito nel proprio intento.

L’argentino Sebastian Baez si è rivelato un buon alleato di Lorenzo Musetti, sconfiggendo Ben Shelton ai quarti di finale con il punteggio di 7-5, 6-3 in una partita spalmata su due giorni sul cemento neozelandese. Successivamente il sudamericano ha liquidato anche lo statunitense Marcon Giron per 6-1, 6-4 e si è così meritato l’atto conclusivo contro il ceco Jakub Mensik, che ha avuto ragione dell’ungherese Fabian Marozsan al terzo set.

Il 23enne è salito in settima posizione con 4.000 punti e ha scavalcato il canadese Felix Auger-Aliassime (3.990), ma Lorenzo Musetti è riuscito a evitare il sorpasso ed è quinto con 4.105 punti, appena davanti all’australiano Alex de Minaur. Il nostro portacolori esordirà agli Australian Open o lunedì 19 o martedì 20 gennaio contro il belga Raphael Collignon, avversario ampiamente alla portata per il recente finalista del torneo ATP 250 di Hong Kong.

