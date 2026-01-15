Quando debuttano gli italiani agli Australian Open 2026? Certezza Paolini, un dubbio per Sinner e Musetti

Il primo turno degli Australian Open 2026 si disputerà in tre giornate: domenica 18, lunedì 19 e martedì 20 gennaio. L’avvio dello Slam è spalmato su 72 ore, onde evitare un calendario troppo congestionato e dare più respiro alla programmazione, che procederà poi sulle consuete coppie di giornate per ogni turno (mercoledì-giovedì per il secondo, venerdì-sabato per il terzo e via dicendo).

I primi italiani che scenderanno in campo saranno Jasmine Paolini (contro Aliaksandra Sasnovich) e Flavio Cobolli (contro Arthur Fery) nella giornata di domenica, mentre Matteo Berrettini (contro Alex de Minaur) e Matteo Arnaldi (Andrey Rublev) debutteranno lunedì. Queste sono le prime certezze che arrivano dal cemento di Melbourne, mentre per gli altri azzurri impegnati in terra oceanica occorrerà aspettare maggiori dettagli.

Jannik Sinner giocherà tra lunedì e martedì contro Hugo Gaston, lo stesso discorso vale per Lorenzo Musetti contro Raphael Collignon. Lunedì o martedì anche per gli altri tennisti italiani impegnati nel primo Slam della stagione: Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Luca Nardi, Francesco Maestrelli, Elisabetta Cocciaretto.

QUANDO DEBUTTANO GLI ITALIANI AGLI AUSTRALIAN OPEN

Domenica: Jasmine Paolini, Flavio Cobolli.

Lunedì: Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi.

Lunedì o martedì: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Luca Nardi, Francesco Maestrelli, Elisabetta Cocciaretto.