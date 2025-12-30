Scandicci si fa rimontare, riemerge nel tie-break e vola in semifinale di Coppa Italia. Antropova imperiale, Vallefoglia ko

Scandicci ha sconfitto Vallefoglia con un soffertissimo 3-2 (25-19; 25-22; 20-25; 22-25; 18-16) e si è qualificata alle semifinali della Coppa Italia 2026 di volley femminile. Le Campionesse del Mondo, che avevano chiuso il girone d’andata della Serie A1 al secondo posto, si sono imposte contro la settima testa di serie dopo una battaglia di oltre due ore di fronte al proprio pubblico del Pala BigMat di Firenze e hanno così meritato il pass per la Final Four, che andrà in scena nel weekend del 24-25 gennaio a Torino.

Le ragazze di coach Marco Gaspari hanno preso il largo nelle battute iniziali del primo set (7-3 e 10-6), hanno tenuto a bada il tentativo di rimonta delle marchigiane (16-14) e hanno poi pigiato sull’acceleratore con grande personalità. Nel secondo parziale, invece, le padrone di casa si sono issate sul 14-11, salvo poi subire una rimonta da parte delle ospiti (14-14), riallungare di nuovo in maniera perentoria (20-17), involarsi sul 24-20 e chiudere i conti dopo essersi viste annullare due set-point.

La Savino Del Bene ha messo in chiaro le cose anche nella terza frazione (10-5) e sul 14-8 sembrava aver sbrigato la pratica, ma ha dovuto fare i conti con il recupero delle avversarie (17-16). Nel momento più caldo sembrava che potesse emergere il maggior tasso tecnico della compagine toscane e invece le Tigri, reduci da cinque affermazioni consecutive in campionato, hanno mostrato i muscoli riuscendo a prolungare la contesa.

Scandicci a quel punto è andata in difficoltà, Vallefoglia ha insistito nella propria azione e ha completato la propria rimonta. L’infuocato tie-break si è deciso ai vantaggi, dove le padrone di casa sono riuscite a operare lo scatto risolutore per meritarsi il passaggio del turno, all’orizzonte la semifinale contro la vincente di Chieri-Busto Arsizio.

Prestazione di spessore da parte dell’opposto Ekaterina Antropova (29 punti, 2 ace) e della schiacciatrice Avery Skinner (16 punti) sotto la regia di Maja Ognjenovic (5), da annotare anche le prove del martello Caterina Bosetti (8 punti) e della centrale Linda Nwakalor (15 punti, 6 muri!). Tra le fila di Vallefoglia le migliori sono state Erblira Bici (31 punti) e Loveth Omoruyi (20), 8 marcature per Sonia Candi.