LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: serve vincere per sperare nella post-season

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della partita di Eurolega 2025-2026 che vede di fronte l’Olimpia Milano e i turchi dell’Anadolu Efes, ex squadra dell’attuale coach della Nazionale azzurra Luca Banchi.

Partita cruciale per le ambizioni da Playoff di Milano, che prima dell’impresa contro il Panathinaikos di Ergin Ataman aveva perso abbastanza clamorosamente in casa di una Virtus Bologna rimaneggiata. Il risultato di Oaka ha però fatto sì che l’equipaggio meneghino del neo coach Poeta sia comunque in zona di galleggiamento sul taglione dei play-in. Al momento infatti Milano e Bologna sono appaiati a 10 vittorie e 10 sconfitte ciascuna, e pagano 2 vittorie di ritardo dalla Stella Rossa e dallo Zalgiris.

Contro l’Efes di Shane Larkin, squadra campione in carica sì, ma anche in grossa difficoltà nell’ultimo periodo, Poeta si augura una vittoria che in Europa davanti ai propri tifosi manca dal 16 dicembre contro il Real Madrid. Turchi che sono clamorosamente nelle retrovie con 6 vittorie e 14 sconfitte. Il loro rooster però è competitivo e la loro posizione non rispecchia il valore, oggi per questo ci sarà da eseguire tutto al meglio dal primo minuto per arginare una delle squadre più nobili della manifestazione continentale.

Palla a due prevista alle ore 20:30