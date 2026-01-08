Basket, Virtus Bologna e Olimpia Milano puntano al bis settimanale in Eurolega con Panathinaikos Atene ed Efes Istanbul

A poco più di 48 ore dal primo impegno settimanale in Eurolega, Virtus Bologna ed Olimpia Milano tornano nuovamente in campo tra oggi e domani per la ventunesima giornata della regular season 2025-2026: presentiamo brevemente cosa attende le nostre due portacolori nella massima competizione continentale per club.

La Virtus Bologna vola ad Atene per affrontare questa sera – palla a due all’OAKA alle 20:15 ora italiana – per affrontare il Panathinaikos e allungare la striscia di vittorie, con le V-nere che dopo aver battuto l’Olimpia Milano (97-85) venerdì scorso si sono poi confermate martedì sera sempre tra le mura amiche contro lo Zalgiris Kaunas (83-79) grazie ai 20 punti di Derrick Alston Jr. e 15 punti di Matt Morgan insieme agli 11 punti di Saliou Niang. 10-10 è il record dei bolognesi finora, che li colloca in undicesima posizione quindi perfettamente in lizza per un posto ai play-in ma a distanza ravvicinata con le migliori che lottano per i playoff. Discorso diverso invece per il Panathinaikos Atene, con gli ellenici che vogliono riscattare la doppia sconfitta contro gli acerrimi rivali dell’Olympiacos Pireo (82-87) e contro l’Olimpia Milano (74-87) che hanno fatto scivolare gli uomini di Ergin Ataman al settimo posto con 12-8 di score. L’esperto allenatore turco punterà ancora su Kendrick Nunn e sul veterano Kostas Sloukas (13 punti e 10 assist per il veterano nel ko contro Milano), con il caldissimo pubblico di OAKA che proverà a spingere i propri beniamini.

L’Olimpia Milano ritorna al PalaLido per sfidare l’Anadolu Efes Istanbul domani sera con inizio del match alle ore 20:30. I biancorossi hanno rialzato la testa compiendo un’autentica impresa martedì sera ad Atene infliggendo una sonora sconfitta casalinga al Panathinaikos (74-87) confermando il successo dell’andata al Forum, con i meneghini che nonostante le assenze pesanti (Shields, Bolmaro, Ellis) hanno tirato fuori l’orgoglio e interrotto il filotto di tre battute d’arresto consecutive. Con la vittoria esterna in Grecia la compagine di ‘Peppe’ Poeta rimane a 10-10 di bilancio esattamente come la Virtus Bologna, con Armoni Brooks protagonista assoluto grazie a 24 punti al pari di Lorenzo Brown che contro la sua ex squadra ha piazzato 17 punti facendosi trovare pronto in qualsiasi occasione così come Josh Nebo (16 punti). Serve ora una conferma per proseguire il cammino continentale e non perdere terreno da chi precede in graduatoria le Scarpette Rosse, con il giovane allenatore dell’EA7 Emporio Armani che spera di recuperare qualche infortunato anche per il proseguo in Eurolega.