LIVE Musetti-Collignon, Australian Open 2026 in DIRETTA: esordio non comodo per il n.5

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lorenzo Musetti e Rafael Collignon, partita valevole per il primo turno degli Australian Open 2026. A Melbourne Park il carrarino fa il suo esordio in un torneo ufficiale da numero 5 della classifica ATP.

Musetti torna in campo dopo la sconfitta in finale all’ATP 250 di Hong Kong. Nel primo torneo stagionale l’azzurro è stato protagonista di una grande cavalcata, che gli ha permesso di entrare per la prima volta in top 5 e di giocarsi il titolo contro Alexander Bublik. Nell’ultimo atto del torneo di Hong Kong il kazako si è imposto per 7-6, 6-3, lasciando ancora a digiuno Musetti che non vince un titolo dal 2022. Piccolo interrogativo per le condizioni fisiche di Musetti, non al meglio durante la finale.

Nel primo Slam stagionale Musetti parte tra gli outsider, con l’obiettivo di spingersi più lontano possibile. Il toscano proverà a mettere fieno in cascina in questa prima parte di stagione, guadagnando punti importanti prima della stagione su terra rossa, dove sarà difficile difendere tutti i punti. Guardando alla classifica live Musetti inizia questo torneo da numero 3 del mondo, viste le cambiali pesanti di Alexander Zverev e Novak Djokovic.

L’esordio non è dei più agevoli per il toscano, che deve fare attenzione a non sottovalutare Collignon. Gli ultimi 12 mesi del belga sono stati di grande livello con il classe 2002 che a Bruxelles ha conquistato la prima semifinale ATP della carriera ed è stato grande protagonista in Coppa Davis, dove ha battuto anche Alex De Minaur nella fase di qualificazione alla Final Eight.

Tra i due giocatori non ci sono precedenti a livello professionistico. L’incontro aprirà il programma sulla Margaret Court Arena all’1.30, orario italiano. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Collignon con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!