Lorenzo Musetti debutta con Collignon: sa come battere un top-10! E il precedente con Berrettini…

Giornata di vigilia per Lorenzo Musetti, che martedì 20 gennaio affronterà il belga Raphael Collignon in occasione del suo debutto agli Australian Open 2026. Il numero 5 del mondo partirà con i favori del pronostico sul cemento di Melbourne, ma dovrà stare molto attenzione al numero 72 del ranking ATP, più alto di sei centimetri e maggiore di un anno. Esordio da prendere con le pinze per il toscano, che spera di farsi strada sul cemento di Melbourne dopo aver perso la finale dell’ATP 250 di Hong Kong contro Alexander Bublik.

Non ci sono precedenti tra i due giocatori sul circuito maggiore o nei Challenger, dunque è bene apprendere qualche dettaglio in più sul poco conosciuto Collignon. Nel circuito è noto anche per essere il figlio di un apprezzato neurochirurgo, che tra l’altro è il motivo per cui è nato negli USA e non in Belgio (ai tempi il padre lavorava per la Mayo Clinic a Rochester, una casa di cura e riabilitazione per atleti). Apprezzato per un buon gioco da fondo e per un interessante diritto, fece notizia nel 2025 quando sconfisse l’australiano Alex de Minaur (ai tempi numero 8 del mondo) in una partita di Coppa Davis giocata a Sydney.

Lo scorso anno vinse due tornei Challenger (Pau e Monza), entrò in top-100 per la prima volta in carriera e poi si regalò le prime soddisfazioni in uno Slam, battendo addirittura il norvegese Casper Ruud (numero 12 del mondo) agli US Open. Gli appassionati italiani ricorderanno sicuramente Collignon nella semifinale dell’ultima Coppa Davis: fu l’avversario di Matteo Berrettini, che si impose con un nitido 6-3, 6-4 sul cemento di Bologna, prima della titanica battaglia tra Flavio Cobolli e Zizou Bergs.