MotoGP, Marc Marquez-Ducati: c’è l’intesa per il rinnovo di contratto

Dopo la presentazione a Madonna di Campiglio, avvenuta ieri, la Ducati è pronta a guardare al 2026 e non solo. La scuderia di Borgo Panigale infatti si sta proiettando anche sulle successive annate, visto il cambio di regolamento tecnico che avverrà nel 2027 e anche la situazione legata alla line up dei piloti.

Il focus è sul campione del mondo Marc Marquez: lo spagnolo, secondo quanto riportato da motorsport.com, sarebbe vicino al rinnovo di contratto con il team italiano; un allungamento di contratto di due anni, per le stagioni 2027 e 2028 in MotoGP.

La trattativa dovrebbe andare in porto ed essere ufficializzata prima dell’inizio del Mondiale 2026, fissato per il prossimo 1° marzo, presumibilmente fra il 7 e l’8 febbraio, quando a Kuala Lumpur (Malesia) si terrà l’evento di lancio del Campionato del Mondo 2026.

“Se guardo la mia carriera – ha dichiarato Marquez, stuzzicato sulla questione -, quando sono stato in una squadra in cui mi trovo bene, in cui mi sento veloce, cerco di non muovermi. La mia prima opzione è cercare di rimanere in Ducati, ma bisogna procedere passo dopo passo. I contratti vengono chiusi sempre prima: il mercato si decide sempre prima”.