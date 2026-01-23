F1, Incredibile Williams, la macchina non è pronta. Niente test a Barcellona

L’indiscrezione circolata nelle ultime settimane è oggi diventata ufficiale. La Williams, con un comunicato, ha infatti reso nota la decisione di saltare i primi test di Barcellona, in programma dal 26 al 30 gennaio. Un colpo duro per la scuderia britannica sotto tutti i punti di vista che non inizia al meglio la stagione 2026. Le ragioni di questa scelta sono da imputare all’incredibile ritardo nello sviluppo della nuova FW48.

Il team di Grove ha infatti effettuato solo pochi giorni fa il fire-up (accensione della monoposto), risultando l’ultima scuderia a completarlo. Inoltre, questo sembra essere il problema più grave, la Williams ha avuto non poche difficoltà a superare il crash-test imposto dalla FIA, uno dei nuovi esami introdotti dal regolamento 2026.

Non è la prima volta che il team britannico non prende parte ai test di Barcellona. L’ultima volta fu infatti nel 2019, quando la Williams saltò due delle quattro giornate sul circuito catalano. Inizia così in salita una stagione in cui la scuderia di Grove vuole confermarsi al quinto posto della classifica costruttori, risultato ottenuto anche grazie anche ai due podi di Carlos Sainz.

Questa la nota della Williams: “Atlassian Williams F1 Team ha deciso di non partecipare allo shakedown test di Barcellona della prossima settimana a causa dei ritardi nel programma FW48, mentre continuiamo a spingere per ottenere il massimo delle prestazioni. Il team condurrà invece una serie di test, incluso un programma VTT, con la vettura 2026 per prepararsi al primo test ufficiale in Bahrain e al debutto stagionale di Melbourne. Non vediamo l’ora di tornare in pista nelle prossime settimane e ringraziamo i tifosi per il continuo supporto: ci aspetta molto nel 2026”.