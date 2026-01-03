Volley femminile, Milano rialza la testa ed è corsara in Serie A1: Egonu sostituita, Piva convince a Macerata

Milano ha prontamente rialzato la testa dopo l’eliminazione subita nei quarti di finale della Coppa Italia per mano di Novara, vincendo di forza nell’anticipo della diciottesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Le meneghine si sono imposte sul campo di Macerata per 3-0 (25-22; 25-19; 25-18) e hanno così infilato il quinto successo nelle ultime sei uscite di campionato, utile per issarsi provvisoriamente al terzo posto della classifica generale con 40 punti, a sei lunghezze di distacco dalla capolista Conegliano.

Le ragazze di coach Stefano Lavarini attenderanno ora le risposte di Novara (a -1 a parità di incontri disputati, domani farà visita a Conegliano) e Chieri (a -2, domenica giocherà sul campo di Bergamo), nel frattempo si possono proiettare verso il big match infrasettimanale di Champions League contro le turche dell’Eczacibasi Istanbul. Macerata incappa nel dodicesimo ko stagionale e rimane al nono posto in graduatoria a -1 da Bergamo e Busto Arsizio, sempre in piena lotta per accedere ai playoff scudetto.

Le rosablù hanno preso il largo sul 14-14 nel primo set, nel secondo parziale hanno recuperato dal 13-15 con un micidiale rush nella seconda parte della frazione, mentre nel terzo lo strappo risolutivo è stato operato sul 9-8 in favore delle ospiti. L’opposto Paola Egonu ha messo a segno cinque punti nel primo set e mezzo, venendo poi sostituita da Vita Akimova (12).

La regista Francesca Bosio (4) è riuscita a mandare in doppia cifra anche le schiacciatrici Rebecca Piva (12 punti) e Khalia Lanier (12), mentre al centro si sono distinte Anna Danesi (4) ed Hena Kurtagic (9). Tra le fila di Macerata le migliori sono state Alessia Mazzon (13) e Suvi Katriina Kokkonen (15).