Dove vedere in tv Eczacibasi Istanbul-Milano, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Mercoledì 7 gennaio (ore 17.30) si giocherà Eczacibasi Istanbul-Milano, incontro valido per la fase a gironi della Champions League di volley femminile. Allo Spor Salonu della metropoli turca andrà in scena l’attesissimo big match del gruppo C, che metterà in palio un’importante fetta di primo posso e annessa qualificazione ai quarti di finale (le seconde classificate dovranno passare dai playoff).

Le ragazze di coach Stefano Lavarini hanno vinto agevolmente le prime due partite della massima competizione europea: 3-0 contro le greche dell’Olympiacos Pireo tra le mura amiche e 3-0 in casa delle serbe dell’OK Zeleznicar Lajkovac. Le anatoliche hanno invece clamorosamente perso al tie-break in casa delle elleniche, dopo che avevano regolato le balcaniche all’esordio. Si preannuncia un confronto particolarmente avvincente, appassionante ed equilibrato tra due compagini che puntano al trofeo.

L’opposto Paola Egonu avrà il compito di guidare la Numia, venendo spalleggiata in particolar modo delle schiacciatrici Khalia Lanier e Rebecca Piva sotto la regia di Francesca Bosio, mentre le centrali di riferimento saranno Anna Danesi ed Hena Kurtagic. L’Eczacibasi di coach Giulio Bregoli farà affidamento in particolar modo sulla bomber Magdalena Stysiak, sulla schiacciatrice Ebrar Karakurt, sulle centrali Dana Rettke e Sinead Jack-Kisal, con il martello Kathryn Plummer in rosa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Eczacibasi Istanbul-Milano, incontro valido per la fase a gironi della Champions League di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Turchia sono due ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ECZACIBASI ISTANBUL-MILANO VOLLEY

Mercoledì 7 gennaio

Ore 17.30 Eczacibasi Istanbul vs Numia Vero Volley Milano – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA ECZACIBASI ISTANBUL-MILANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.