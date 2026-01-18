LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: Giacomel a caccia di una nuova vittoria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’inseguimento maschile di Ruhpolding, evento valevole per la Coppa del Mondo di biathlon 2025/2026. L’intenso weekend di Ruhpolding si chiude con l’inseguimento maschile, con 60 atleti che andranno a caccia di Sebastian Samuelsson, vincitore della Sprint.

Nella sprint di ieri lo svedese ha trionfato grazie ad una solida prestazione sugli sci e al 100% al poligono, connubio che gli ha permesso di ottenere il primo successo stagionale portando a quattro il numero di podi. Samuelsson avrà un ampio margine sugli avversari e potrà dettare il ritmo della gara, almeno nei primi giri, provando a confermarsi quanto meno nelle prime tre posizioni.

Il primo inseguitore sarà Tommaso Giacomel, che partirà con 18 secondi di ritardo. Nella sprint di ieri l’italiano si è confermato l’uomo più in forma del circuito, conquistando l’ennesimo podio delle ultime settimane e festeggiando nel migliore dei modi la prima gara con il pettorale giallo di leadership della generale. Giacomel è reduce dal successo nell’inseguimento di Oberhof, dove grazie ad un ultimo poligono pazzesco ha ribaltato le sorti della gara.

La Sprint di Ruhpolding è stata un successo per l’Italia. Oltre al già citato Giacomel, la spedizione azzurra è riuscita a qualificare all’inseguimento tutti gli atleti: Lukas Hofer è il primo degli altri e scatterà dalla tredicesima posizione a 1.01 da Samuelsson. Gli altri quattro azzurri lotteranno per chiudere a punti la gara: Nicola Romanin e Patrick Braunhofer scatteranno in trentaquattresima e trentacinquesima posizione, mentre Elia Zeni e Didier Bionaz avranno rispettivamente il pettorale 38 ed il 51.

L’inseguimento di Ruhpolding scatterà alle 15.00, orario della partenza di Sebastian Samuelsson. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’inseguimento di Ruhpolding con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!