LIVE Biathlon, Sprint Ruhpolding 2026 in DIRETTA: Giacomel ritrova Botn

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sprint maschile da Ruhpolding, cattedrale tedesca della Coppa del Mondo di Biathlon, oggi Tommaso Giacomel corre per la storia in un contesto gradito da sempre alla Nazionale azzurra!

Si inizia a fare sul serio anche a livello maschile per quanto riguarda la 5^ tappa della stagione di Coppa del Mondo, quest’ultima che vede al comando della classifica generale il classe 2000 trentino Tommaso GIACOMEL! La sprint da 10 chilometri di oggi è una gara molto importante, poiché rientra uno dei rivali dell’azzurro: Johan Olav Botn. Il norvegese ha abbandonato la leadership di Coppa disertando la tappa di Oberhof, dove Giacomel ha realizzato una storica doppietta, e adesso paga 51 punti di ritardo nei confronti del talento di Imer. Anche Eric Perrot si trova nella bagarre, lui che è terzo con 83 punti da recuperare a Tommaso.

L’Italia si presenta con un Lukas Hofer in grande condizione, e viene dalla doppia top ten della sprint di Oberhof, con Giacomel primo e l’altoatesino ottavo. Gara molto importante anche per il neo argento mondiale, che deve riuscire a chiudere questo terzetto di tappe dentro i primi 15 di Coppa, così da prendere parte automaticamente alla Mass olimpica. Al momento paga 54 punti dal 15° posto virtuale occupato da Strelow. Italia che schiera anche Zeni,, Romanin e Braunhofer.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta LIVE della sprint 10 chilometri da Ruhpolding, valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2025-2026. Si parte alle 14:30, non potete mancare! Giacomel vuole la quarta di fila!