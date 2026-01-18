LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi sfida Oeberg e Jeanmonnot

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’inseguimento femminile di Ruhpolding, gara valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2025/2026. Sulle nevi tedesche continua la marcia di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina con le azzurre a caccia di un nuovo podio. Donna da battere la svedese Hanna Oeberg, ma sono quasi 20 le atlete racchiuse in poco più di un minuto.

Italia che si affida alle certezze rappresentate da Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. La prima scatterà per terza alle spalle di Oeberg e della francese Lou Jeanmonnot. La veterana altoatesina dovrà invece recuperare circa 40 secondi dopo la sprint. Presenti anche Hannah Auchntaller, Michela Carrara e Linda Zingerle, rispettivamente 33esima, 39esima e 55esima nella sprint di venerdì. Servirà solidità al poligono su un tracciato che non permette errori.

Si preannuncia una gara spettacolare con la tedesca Franziska Preuss e la finlandese Suvi Minkkinen vicinissime alla nostra Vittozzi. Da dietro partirà invece la caccia della francese Justine Braisaz-Bouchet e della norvegese Maren Kirkeeide, che in caso di una prova pulita al poligono potrebbero alzare la voce sugli sci. Stesso discorso per la svedese Elvira Oeberg, tra le più in forma dell’ultimo periodo al pari della sorella.

L’inseguimento femminile di Ruhpolding, gara valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2025/2026, inizierà alle 12.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurre!