La figlia del DT convocata al posto di Romei, la FISG prova a spegnere la polemica: “Mariani occupa tutti i ruoli”

La polemica in seno alla Nazionale di curling femminile è divampata dopo la diramazione delle convocazioni per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: l’espertissima Angela Romei, un punto di riferimento della squadra da ormai un decennio e protagonista delle due medaglie conquistate agli Europei e di un quarto posto ai Mondiali, è stata tagliata fuori e gli è stata preferita la giovane Rebecca Mariani, figlia del Direttore Tecnico Marco.

Uno stravolgimento inatteso in vista dei Giochi e che ha naturalmente generato il comprensibile malcontento della veterana, che inseguiva la partecipazione alla rassegna a cinque cerchi dopo i tanti anni trascorsi sul ghiaccio. Il suo posto è stato preso dalla 19enne, che non vanta una grande esperienza internazionale e che farà da riserva al quartetto titolare composto dalla skip Stefania Constantini, Elena Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto (Romei sarebbe stata titolare).

La FISG (Federazione Italiana Sport del Ghiaccio) ha provato a spegnere la polemica, condita dal botta e risposta tra Angela Romei e Marco Mariani a mezzo stampa, tramite una nota: “È squisitamente di natura tecnica e basata sulle performance dell’ultimo anno delle singole giocatrici. Rebecca Mariani nel ruolo di alternate (riserva) possiede caratteristiche di gioco che le consentono di occupare tutti e quattro i ruoli in squadra a differenza di Romei, che ne ha sempre occupato uno soltanto (e un secondo in due sole occasioni)“.

Si continua a leggere nella nota: “Questo offre al DT una garanzia e una copertura più ampia in caso di necessità. Oltre tutto, Mariani ha già disputato in questa stagione tre tornei internazionali con la Nazionale maggiore e in due di essi la squadra ha raggiunto le semifinali, compreso il torneo Perth Masters della scorsa settimana. Parliamo di una giocatrice che con la sua squadra è vice campionessa italiana in carica (e campionessa tricolore nel 2024) giocando nel ruolo di skip e può già vantare risultati importanti in palmares a livello junior oltre ad aver già disputato quattro Mondiali di categoria“.