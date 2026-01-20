Curling, i convocati dell’Italia per le Olimpiadi 2026: fuori un pilastro della squadra femminile, c’è una sorpresa

Sono stati ufficializzati i convocati dell’Italia per i tornei di curling che animeranno le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la cui Cerimonia d’Apertura è in programma venerdì 6 febbraio. Nelle ultime ore circolava la voce di una sorprendente esclusione in seno alla squadra femminile ed è stata confermata: Angela Romei non figura nel quintetto selezionato per la rassegna a cinque cerchi (le partite di curling inizieranno già il 4 febbraio con il misto).

Stiamo parlando di un autentico pilastro del gruppo tricolore, presente in Nazionale da ormai un decennio e grande protagonista delle due medaglie conquistate agli Europei (bronzo nel 2017 e argento nel 2023), oltre che del quarto posto conseguito ai Mondiali 2024. Il posto della 28enne è stato preso da Rebecca Mariani, figlia del Direttore Tecnico Marco Mariani, che dovrebbe fare da riserva del quartetto guidato dalla skip Stefania Constantini, affiancata da Elena Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto.

Nessuno stravolgimento tra gli uomini, dove è stata confermata la solida formazione protagonista di ottimi risultati nelle ultime stagioni: lo skip sarà sempre Joel Retornaz, spalleggiato da Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, convocato anche Alberto Pimpini, che dovrebbe fare da riserva al gruppo consolidato. Nel doppio misto verranno schierati Constantini e Mosaner, che si presenteranno sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo da Campioni Olimpici di Pechino 2022.

CONVOCATI ITALIA CURLING OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

UOMINI: Joel Thierry Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Alberto Pimpini.

DONNE: Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani.

DOPPIO MISTO: Amos Mosaner e Stefania Constantini.