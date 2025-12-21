Curling, Italia eliminata ai quarti del Canadian Open. Mosaner sostituito per impegni

L’Italia è stata eliminata ai quarti di finale dell’HearningLife Canadian Open, quarta delle cinque prove del Grand Slam of Curling. La Nazionale ha perso contro il Team Mouat, la compagine guidata dal formidabile scozzese Bruce Mouat (Campione del Mondo): 5-3 in favore dei britannici che, dopo il 3-2 all’intervallo, hanno fatto la differenza strappando la mano nel settimo end.

Lo skip Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella hanno giocato durante il round robin, ma poi Mosaner ha dovuto abbandonare il quartetto tricolore ed è tornato in Italia perché lunedì 22 dicembre riceverà il tricolore insieme agli altri portacolori del Bel Paese in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il posto del Campione Olimpico e del mondo di doppio misto è stato preso dal coach Ryan Fry.

L’Italia ha prevalso nello spareggio per accedere ai quarti di finale, ma ha poi perso l’incontro con Mouat e compagni. La squadra femminile composta da Stefania Constantini, Elena Mathis, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli è invece stata eliminata nella fase a gironi della competizione andata in scena sul ghiaccio di Saskatoon (Canada).