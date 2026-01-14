Combinata nordicaSci NordicoSport Invernali
La Coppa del Mondo di combinata nordica torna a Oberhof dopo 16 anni e scopre il Normal Hill
La Coppa del Mondo maschile di combinata nordica riscopre Oberhof, dove si competerà nel weekend del 17-18 gennaio. Francamente, non è chiaro quanto sia gradito questo ritorno, poiché la località della Turingia non è propriamente famosa per essere un contesto stimolante. Diciamo che, da queste parti, il maltempo la fa da padrone e c’è ben poco con cui svagarsi, a differenza di mete ben più ambite.
Cionondimeno, certe dinamiche sono ininfluenti ai fini dell’aspetto organizzativo. Oberhof ha rivoluto il massimo circuito e l’ha ottenuto, effettuando la propria ricomparsa in calendario a 16 anni di distanza dall’ultima presenza. Il borgo tedesco ha ospitato il circuito maggiore in sei inverni tra il 2002-03 e il 2009-10, salutando poi il giro buono. Almeno fino a oggi.
Si parla di uno dei comprensori più proficui di atleti e risultati dell’oggi defunta Germania Est. La sparizione della DDR ha modificato radicalmente geografia e peso specifico dei vari comprensori. Nel XXI secolo, Oberhof ha legato il suo nome soprattutto al biathlon e agli sport del budello.
Si competerà sul Rennsteigschanze, il trampolino piccolo del complesso del Kanzlersgrund. Il punto HS è fissato a 100 metri ed è un impianto utilizzato nei circuiti minori. Non c’è alcuna corrispondenza con il passato. Sia perché si gareggiava sul limitrofo Hans-Renner-Schanze (il trampolino grande), sia perché nel frattempo l’impianto è stato ristrutturato. Comunque sia, è doveroso ricordare quanto è stato fra il 2003 e il 2010.
COPPA DEL MONDO COMBINATA NORDICA
OBERHOF – MASCHILE
Località: Oberhof (Germania)
Dimensioni trampolino: HS100 (Normal Hill)
Ingresso nel calendario: gennaio 2003
Ultima apparizione: gennaio 2010
Gare ospitate: 9
TUTTI I VINCITORI
Gennaio 2003 (LH/7.5) – Felix GOTTWALD (AUT)
Dicembre 2003 (NH/15) – Ronny ACKERMANN (GER)
Dicembre 2004 (NH/15) – Hannu MANNINEN (FIN)
Dicembre 2005 (NH/15) – Hannu MANNINEN (FIN)
Dicembre 2007 (NH/15) – Magnus MOAN (NOR)
Dicembre 2008 (LH/10) – Magnus MOAN (NOR)
Dicembre 2008 (LH/10) – Anssi KOIVURANTA (FIN)
Gennaio 2010 (LH/10) – Hannu MANNINEN (FIN)
Gennaio 2010 (LH/10) – Johnny SPILLANE (USA)
PODI SUDDIVISI PER NAZIONE
6 (1-3-2) – AUSTRIA (5 Gottwald, 1 Stecher)
5 (4-0-1) – FINLANDIA (3 Manninen, 2 Koivuranta)
5 (1-3-1) – GERMANIA (4 Ackermann, 1 Kircheisen)
5 (1-3-1) – USA (2 Lodwick, 2 Demong, 1 Spillane)
4 (2-0-2) – NORVEGIA (3 Moan, 1 Tande)
2 (0-0-2) – FRANCIA (Lamy Chappuis)
ITALIA, MIGLIORI CINQUE RISULTATI
14° posto – PITTIN Alessandro – LH/10km del 03/01/2010
16° posto – PITTIN Alessandro – LH/10km del 02/01/2010
30° posto – PITTIN Alessandro – LH/10 km del 27/12/2008
31° posto – PITTIN Alessandro – LH/10km del 28/12/2008
31° posto – STROBL Jochen – NH/15 km del 30/12/2003