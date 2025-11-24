Calendario Coppa del Mondo combinata nordica 2025-2026: il programma e le tappe

Questa settimana prenderà il via la Coppa del Mondo di combinata nordica, con un inizio che sarà solo maschile, a Ruka, e le donne che entreranno in scena in un secondo momento a Trondheim. Un’annata, questa, ricca di novità e di situazioni particolari.

Tra queste, naturalmente, l’intermezzo dovuto alle Olimpiadi di Milano Cortina, dove però gareggiano solo gli uomini (un tema, questo, che continua a far arrabbiare le combinatiste). L’annata scorsa si è tinta di tedesco con Vinzenz Geiger e Nathalie Armbruster, ma il primo ha subito un recente grave infortunio e quindi lascia la Coppa del Mondo in dubbi ancora più importanti, considerato anche l’addio di Jarl Magnus Riiber. Rimane il sistema di punteggio che premia i migliori 40 e, forse, più i piazzamenti delle vittorie.

Di seguito il calendario completo della stagione di combinata nordica 2025-2026. I diritti appartengono sia alla Rai che a Eurosport, che utilizzeranno le loro piattaforme tv e streaming (Discovery+ nel secondo caso) per irradiare le immagini del circuito mondiale.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO COMBINATA NORDICA 2025-2026

UOMINI

2025

Ruka (Finlandia), HS142 – Ruka Triple

Giovedì 27 novembre PCR

Venerdì 28 novembre 7,5 km compact

Sabato 29 novembre 10 km Gundersen

Domenica 30 novembre 10 km Mass Start

Trondheim (Norvegia), HS102/HS138

Venerdì 5 dicembre PCR

Sabato 6 dicembre 10 km Mass Start

Domenica 7 dicembre 10 km Gundersen

Ramsau (Austria), HS98

Venerdì 18 dicembre PCR

Sabato 19 novembre 10 km Mass Start

Domenica 20 dicembre 10 km Gundersen

2026

Schonach (Germania), HS100

Venerdì 2 gennaio PCR

Sabato 3 gennaio 10 km Gundersen

Domenica 4 gennaio 7,5 km Compact

Otepää (Estonia), HS97

Giovedì 8 gennaio PCR

Venerdì 9 gennaio 10 km Mass Start

Sabato 10 gennaio 10 km Gundersen

Domenica 11 gennaio 7,5 km Compact

Oberhof (Germania), HS100

Venerdì 16 gennaio PCR

Sabato 17 gennaio 10 km Gundersen

Domenica 18 gennaio 10 km Gundersen

Seefeld (Austria), HS109 – Nordic Combined Triple

Giovedì 29 gennaio PCR

Venerdì 30 gennaio 10 km Mass Start

Sabato 31 gennaio 7,5 km Compact

Domenica 1° febbraio 12,5 km Gundersen

Olimpiadi Milano Cortina 2026

Mercoledì 11 febbraio Gundersen individuale (trampolino normale)

Martedì 17 febbraio Gundersen individuale (trampolino grande)

Giovedì 19 febbraio Team Sprint (trampolino grande) – 2×7,5

Bad Mitterndorf (Austria), HS235 (trampolino di volo)

Giovedì 26 febbraio PCR

Venerdì 27 febbraio 7,5 km Compact

Lahti (Finlandia), HS130

Giovedì 5 marzo PCR

Venerdì 6 marzo 10 km Gundersen

Oslo (Norvegia), HS134

Sabato 14 marzo PCR

Domenica 15 marzo 10 km Gundersen

DONNE

2025

Trondheim (Norvegia), HS102

Giovedì 4 dicembre PCR

Venerdì 5 dicembre 5 km Gundersen

Domenica 7 dicembre 10 km Mass Start

Ramsau (Austria), HS98

Venerdì 18 dicembre PCR

Sabato 19 novembre 5 km Mass Start

Domenica 20 dicembre 5 km Gundersen

2026

Schonach (Germania), HS100

Venerdì 2 gennaio PCR

Sabato 3 gennaio 5 km Gundersen

Domenica 4 gennaio 5 km Compact

Otepää (Estonia), HS97

Giovedì 8 gennaio PCR

Venerdì 9 gennaio 5 km Mass Start

Sabato 10 gennaio 5 km Gundersen

Domenica 11 gennaio 5 km Compact

Oberhof (Germania), HS100

Venerdì 16 gennaio PCR

Sabato 17 gennaio 5 km Gundersen

Domenica 18 gennaio 5 km Gundersen

Seefeld (Austria), HS109 – Nordic Combined Triple

Giovedì 29 gennaio PCR

Venerdì 30 gennaio 5 km Mass Start

Sabato 31 gennaio 5 km Compact

Domenica 1° febbraio 7,5 km Gundersen

Lahti (Finlandia), HS130

Giovedì 5 marzo PCR

Venerdì 6 marzo 5 km Gundersen

Oslo (Norvegia), HS134

Sabato 14 marzo PCR

Domenica 15 marzo 5 km Gundersen

MISTA

Lahti (Finlandia)

Sabato 7 marzo 2026 2×2,5 km + 2×5 km

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO COMBINATA NORDICA 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport (gare scelte)

Diretta streaming: Eurosport, Discovery+, RaiPlay