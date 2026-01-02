La Coppa del Mondo di ciclocross riparte da Zanhoven: tutti a caccia di van der Poel. Van Aert ko

Si corre veloci verso la fine della stagione, alle porte c’è una gara che può rappresentare uno snodo cruciale da diversi punti di vista. La Coppa del Mondo di ciclocross continua il suo tour in Belgio: Zanhoven è la sede prescelta per ospitare la nona tappa. Riprende la caccia a Mathieu van der Poel. Sono però numerosi i temi di sicuro interesse che attirano l’attenzione degli appassionati.

Mathieu van der Poel prolungherà la sua striscia positiva centrando la quinta affermazione in altrettante uscite, e chi conquisterà il primato in classifica generale dopo l’infortunio che ha chiuso in anticipo la stagione del leader Sweeck? L’incontenibile Lucinda Brand proseguirà la sua marcia inarrestabile o qualcuno riuscirà a superarla almeno per un giorno?

Non ci sarà invece Wout van Aert. Il belga, caduto nel corso del settimo giro della Exact Cross di Mol, è stato costretto al ritiro, il primo in carriera nel ciclocross, e si è recato in ospedale per effettuare gli accertamenti del caso. Gli esami hanno purtroppo evidenziato una piccola frattura alla caviglia destra e sarà operato nella giornata di domani.

Promette scintille la gara élite maschile. Una folta concorrenza proverà a superare il fuoriclasse olandese e ad interrompere l’imbattibilità che ne sta accompagnando il cammino. A rendere la situazione ancora più incandescente è la lotta per il primo posto nella generale.

La caduta subita nell’X2O-cross di Loenhout ha chiuso in anticipo la stagione di Laurens Sweeck ed ha aperto un duello entusiasmante con quattro protagonisti pronti a battersi per prendere il suo posto in testa alla classifica: i connazionali Vandeputte, Vanthourenhout e Nys e lo stesso van der Poel, tutti raccolti nel giro di pochi punti. Le speranze azzurre di riuscire a centrare un buon piazzamento saranno affidate a Stefano Viezzi, Filippo Fontana, Federico Ceolin, Samuele Scappini, Tommaso Ferrari, Edoardo Bolzan, Gabriele Spadoni e Marco Marzani.

Appare invece radicalmente diversa la situazione del settore femminile. Lucinda Brand si conferma come l’assoluta dominatrice della stagione, vince in ogni modo possibile e non lascia neanche le briciole alle rivali, dato comprovato in maniera evidente dalle sette vittorie ottenute in altrettante gare disputate. Vuole tornare a raccogliere punti e risultati positivi Sara Casasola, a secco nelle ultime tre uscite. Al via anche Carlotta Borello, Lucia Bramati, Elisa Ferri e Giorgia Secchi.