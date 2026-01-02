Ciclocross, caduta e ritiro a Mol per Wout van Aert: brutta botta al ginocchio destro

Nel corso della quinta tappa del circuito Exact Cross 2025-2026 di ciclocross è caduto ed è stato costretto al ritiro il belga Wout van Aert: sotto la bufera di neve di Mol, in Belgio, il padrone di casa era in testa assieme al neerlandese Mathieu van der Poel, ma nell’impostare una curva è finito a terra.

Nel corso del sesto giro della gara élite maschile, infatti, mentre la coppia era al comando, con van der Poel a dettare il ritmo e van Aert incollato alla sua ruota, nell’impostazione di una curva il belga è finito a terra, si è prontamente rialzato, ma subito si è ritrovato attardato nei confronti dell’avversario.

Nella caduta van Aert, sebbene sia riuscito a mettere il piede a terra prima di perdere l’equilibrio, ha battuto con la parte destra del corpo, subendo una brutta torsione della caviglia e picchiando con il ginocchio destro, al quale si è procurato un taglio.

Il belga ha provato a proseguire la gara, ma dopo pochi istanti ha dovuto alzare bandiera bianca, lasciando via libera a van der Poel, ormai involatosi verso la vittoria. Al contrario, van Aert è stato costretto a lasciare il tracciato zoppicando vistosamente dopo la botta subita.

IL VIDEO DELLA CADUTA DI WOUT VAN AERT