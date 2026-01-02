Ciclocross, infortunio a Wout van Aert: il belga soffre di un forte gonfiore alla caviglia

La caduta, l’infortunio e la preoccupazione. L’incidente occorso a Wout van Aert nel corso della quinta tappa del circuito Exact Cross 2025-2026 di ciclocross sta tenendo in apprensione – e non poco – il mondo del ciclismo.

In merito a quanto accaduto al belga, sotto la neve a Mol mentre era in lotta con il rivale Mathieu van der Poel per la vittoria della gara, il tecnico Jan Boven ha affermato ai media sul posto: “Ha molto dolore alla caviglia, ma dobbiamo fare ulteriori esami prima di trarre conclusioni. Ha anche alcune abrasioni al ginocchio, ma la caviglia è ancora molto gonfia, quindi dovremo vedere cosa possiamo fare”.

Non buone notizie quindi: “La gara di cross country a Zonhoven è tra due giorni. Manca poco. Non possiamo ancora dire se sarà al via. Mentalmente, Wout sta bene, ma dovremo aspettare e vedere cosa riveleranno gli esami. È certamente consapevole che questa non è la situazione ideale, ma per il resto sta bene”.

“La ricognizione – ha proseguito Boven su van Aert – si è svolta in condizioni di tempo soleggiato ed asciutto. Ovviamente è un grande cambiamento affrontare la gara con condizioni meteorologiche così diverse. Wout sembrava a suo agio. È un peccato non aver potuto vedere altro. Anche Felipe Orts era caduto in quella curva nel giro precedente. È una curva pericolosa”.