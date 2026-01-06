LIVE Derthona-Schio, Coppa Italia basket femminile 2026 in DIRETTA: si assegna il trofeo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della finale di Coppa Italia di basket Femminile. Stasera si assegna il primo trofeo dell’anno e a giocarselo saranno Famila Schio contro Autosped Derthona Basket. La sfida sarà giocata nel nuovo impianto all’interno della Cittadella dello Sport di Tortona, campo di casa della squadra piemontese giunta sorprendentemente in finale.

Ci aspettavamo un po’ tutti l’ennesima finale in salsa veneta, ma le piemontesi sono riuscite a sorprendere Venezia, impedendo così un’altra sfida, che sarebbe stata la quinta in sei edizioni di Coppa Italia, fra Schio e le lagunari. Il team di Tortona è subito partito forte, ottenendo già a metà partita un vantaggio che è riuscita a mantenere fino alla fine. Nell’altra semifinale, quella fra Schio e Dinamo Sassari, il pronostico è stato invece rispettato. Le campionesse in carica si sono imposte nettamente sulla squadra sarda e il passaggio del turno non è mai sembrato veramente in discussione.

Schio si presenta alla finale come la grande favorita della serata. La squadra della provincia di Vicenza è da anni la dominatrice delle competizioni nazionali e vorrà riconfermarsi anche stasera come la più forte nel panorama italiano. Le venete vengono da 6 affermazioni consecutive e da 13 vittorie nelle ultime 16 edizione della Coppa, di certo non vorranno concludere quest’anno questa incredibile striscia di risultati. La squadra allenata dal coach Victor Lapena, anche quest’anno in testa al campionato, potrà fare affidamento sulle grandi doti atletiche della pivot statunitense, ma con passaporto sloveno, Jessica Shepard, sulla qualità di Cecilia Zandalasini e sulla regia della playmaker azzurra Costanza Verona.

Con grande sorpresa la sua avversaria sarà Derthona. Le padrone di casa hanno saputo sapientemente sfruttare il fattore campo e, assieme alla spinta del pubblica, si sono aggiudicate una finale storica! La squadra di coach Cutugno non vuole certo fermarsi qui, ma di fronte a sé ha una sfida a dir poco complicata. Per continuare a scrivere una pagina indelebile del basket tortonese, la squadra piemontese si affiderà soprattutto al duo play-pivot formato da Anastasia Conte e Pallas Kunaiyi. Sotto canestro sarà una sfida di altissimo livello fra il centro di Tortona e Shepard! L’impresa da fare è di quelle quasi impossibili, ma Derthona vuole continuare a coltivare il sogno di alzare un trofeo fra le mura di casa!

La finale di Coppa Italia di basket femminile fra Derthona Basket e Famila Schio si disputerà nella cittadella dello sport di Tortona e comincerà alle 20.45. OA Sport vi propone la Diretta Live testuale con cronaca dettagliata ad aggiornamenti punto dopo punto! Buon divertimento!