Basket femminile, Derthona firma l’impresa e affronterà Schio in finale di Coppa Italia

Saranno il Famila Schio e l’Autosped Derthona a giocarsi la finale della Coppa Italia 2026 di basket femminile che si sta svolgendo a Tortona. Per le venete, che hanno dominato contro Sassari, si tratta della sesta finale consecutiva (nelle precedenti cinque ha sempre vinto) e il Famila andrà a caccia della diciassettesima affermazione della sua storia. Incredibile, invece, l’impresa delle padrone di casa che conquistano la loro prima finale, battendo contro pronostico nell’altra semifinale la Reyer Venezia.

Tutto davvero molto facile per Schio, che passeggia contro la Dinamo Sassari con un perentorio 88-56. Una partita già segnata dopo il primo quarto, con Schio che segna 33 punti e chiude avanti di 16 punti alla prima sirena. Il vantaggio aumenta notevolmente poi anche nel secondo quarto, con il Famila che successivamente deve solo amministrare. Una Schio trascinata dalla doppia di Jessica Shepard (21 punti ed 11 rimbalzi) e dai 18 punti di Kitija Laksa e i 14 di Costanza Verona. A Sassari non sono bastati i 14 punti di Kourtney Treffers.

Clamorosa l’impresa di Derthona, che scrive una pagina della sua storia cestistica, battendo 74-62 la Reyer Venezia. Dopo un primo quarto equilibrato, le piemontesi costruiscono il solco decisivo con un parziale di 26-12. Venezia prova a rientrare nel match, ma Derthona respinge ogni assalto e nell’ultimo quarto è perfetta. Cornelia Fondren è la miglior marcatrice con 18 punti, ma importantissime le prestazioni Anastasia Conte (15 punti e 8 rimbalzi) ed Elisa Penna (15 punti). Per Venezia ci sono 16 punti di Kaila Charles e Ivana Dojkic, oltre alla doppia doppia di Joyner Holmes (15 punti e 10 rimbalzi).

IL TABELLINO DELLE PARTITE

FAMILA WUBER SCHIO – DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI 88-56 (33-17, 21-14, 25-16, 9-9)

Schio: Shepard 21, Laksa 18, Verona 14

Sassari: Treffers 14, Richards 9, Boros 9

UMANA REYER VENEZIA – AUTOSPED G BCC DERTHONA 62-74 (20-19, 12-26, 14-10, 16-19)

Venezia: Charles 16, Dojkic 16, Holmes 15

Derthona: Fondren 18, Penna 15, Conte 15