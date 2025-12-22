Basket femminile, le migliori italiane della dodicesima giornata di A1. Conte trascina Derthona, bene anche Cupido e Carangelo

Si è conclusa ieri la dodicesima giornata della Serie A1 di basket femminile 2025-2026. Tra i cinque match andati in scena, da registrare ci sono le vittorie nette di Schio e Venezia che rimangono in lotta per il primo posto della classifica. La Famila Wuber però continua a condurre la vetta del campionato, con undici successi su altrettante gare. Andiamo ad analizzare le migliori prestazioni delle giocatrici italiane durante questo turno.

Proprio nel match tra Schio e Roseto si è messa in mostra Olbis Andre con 11 punti e quattro rimbalzi mentre tra le fila delle abruzzesi una delle migliori è stata Beatrice Caloro con 9 punti e 3 assist. Tra le venete bene anche Cecilia Zandalisini (9 punti) e Costanza Verona (8 punti). Nella partita tra San Martino e la Dinamo Sassari la migliore azzurra è stata per distacco Deborah Carangelo che ha messo a referto ben 16 punti, inutili però per le speranze sarde. Tra le padovane invece da registrare gli 8 punti di Caterina Gilli.

Protagonista del match tra Battipaglia e Venezia è stata invece Rosa Cupido che ha chiuso con 17 punti la partita persa dalle campane. Per la Reyer invece preziosi gli aiuti arrivati da Giuditta Nicolodi (13 punti) e Francesca Pasa (12 punti), oltre ai 10 punti ed 11 rimbalzi di Lorena Cubaj. Nel match vinto da Campobasso contro la RMB Brixia la migliore è stata Sofia Frustaci con 15 punti. Togliani chiude con 13 punti ma non riesce ad evitare la sconfitta delle bresciani. Tra le molisane si mettono in mostra Beatrice Cere con 13 punti e Sara Madera con 10.

Nell’ultima partita del programma conclusa con la vittoria di Derthona sulla Geas, da sottolineare i 18 punti di una fantastica Anastasia Conte ed i 13 di Elisa Penna.