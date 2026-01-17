Italia-Georgia oggi, Europei pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streaming

Torna in acqua il Settebello agli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento a Belgrado, in Serbia: l’Italia, dopo aver vinto il Gruppo D nella prima fase, è stata inserita nel Gruppo F, ed affronterà nel primo match della seconda fase la Georgia.

La sfida tra azzurri e georgiani sarà la prima delle tre odierne del raggruppamento ed andrà in scena oggi, sabato 17 gennaio, alle ore 15.30: nello stesso girone del Settebello si affronteranno alle ore 18.00 Grecia e Turchia ed alle ore 20.30 Croazia e Romania.

Nella seconda fase restano validi gli scontri diretti con le squadre qualificate al termine del primo girone: Italia e Grecia partono con 6 punti, mentre Croazia e Romania sono a quota 3, infine partono da quota zero Turchia e Georgia. Le prime due classificate avranno accesso alle semifinali.

Per il match tra Italia e Georgia degli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile la diretta tv non sarà prevista, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play Sport 2 ed Eurovision Sport, infine la Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI PALLANUOTO OGGI

Seconda fase a gironi – Belgrado (Serbia)

Sabato 17 gennaio – 1a giornata

15.30 Girone F: Italia-Georgia

PROGRAMMA EUROPEI PALLANUOTO OGGI: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Rai Play Sport 2, Eurovision Sport.

Diretta live testuale: OA Sport.