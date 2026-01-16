Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Pallanuoto

Pallanuoto, Europei 2026: la classifica della seconda fase. L’Italia si porta dietro i punti del primo girone

Pubblicato

50 minuti fa

il

Per approfondire:
Settebello
Settebello / LaPresse

Al termine della prima fase a gironi degli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, in corso a Belgrado, in Serbia, le prime tre classificate di ciascuno dei quattro raggruppamenti sono avanzate alla seconda fase, in cui le dodici squadre ancora in corsa sono state suddivise in due gironi da sei.

L’Italia si porta dietro i risultati degli scontri diretti con le altre squadre qualificate dal Gruppo D, ed incontrerà le tre selezioni che hanno passato il turno dal Gruppo B, ovvero Grecia, Croazia e Georgia. Azzurri ed ellenici iniziano con 6 punti, Croazia e Romania con 3, Turchia e Georgia con 0.

L’Italia è inserita nel Gruppo F ed affronterà nella seconda fase, nell’ordine, la Georgia, sabato 17 alle ore 15.30, la Grecia, lunedì 19 alle ore 18.00, e la Croazia, mercoledì 21 alle ore 18.00. Le prime due classificate di ogni girone avanzeranno alle semifinali di venerdì 23.

EUROPEI PALLANUOTO 2026

SECONDA FASE A GIRONI

Gruppo E

Risultati utili della prima fase
Francia-Ungheria 7-15
Paesi Bassi-Serbia 16-18 dtr (13-13)
Ungheria-Montenegro 13-10
Spagna-Serbia 11-12
Paesi Bassi-Spagna 7-14
Francia-Montenegro 12-13

Calendario

16/1/2026 – 1a giornata
15:30 Montenegro – Spagna
18:00 Ungheria – Paesi Bassi
20:30 Francia – Serbia

18/1/2026 – 2a giornata
15:30 Francia – Spagna
18:00 Montenegro – Paesi Bassi
20:30 Ungheria – Serbia

20/1/2026 – 3a giornata
15:30 Paesi Bassi – Francia
18:00 Spagna – Ungheria
20:30 Serbia – Montenegro

Classifica iniziale
Ungheria 6, Serbia 5, Spagna 3, Montenegro 3, Paesi Bassi 1, Francia 0.

Girone F

Risultati utili della prima fase

Turchia-Italia 8-19
Grecia-Georgia 20-6
Georgia-Croazia 7-18
Romania-Turchia 20-19
Romania-Italia 6-20
Grecia-Croazia 11-10

Calendario

17/1/2026 – 1a giornata
15:30 Georgia – Italia
18:00 Grecia – Turchia
20:30 Croazia – Romania

19/1/2026 – 2a giornata
15:30 Georgia – Romania
18:00 Grecia – Italia
20:30 Croazia – Turchia

21/1/2026 – 3a giornata
15:30 Turchia – Georgia
18:00 Italia – Croazia
20:30 Romania – Grecia

Classifica iniziale
Italia 6, Grecia 6, Croazia 3, Romania 3, Turchia 0, Georgia 0.

Le prime due classificate di ciascun girone passeranno alle semifinali

FASE FINALE

22/1/2026 – FINALI DAL 5° AL 12° POSTO
12:45 11°-12° POSTO 6E – 6F
15:15 9°-10° POSTO 5E – 5F
18:00 7°-8° POSTO 4E – 4F
20:30 5°-6° POSTO 3E – 3F

23/1/2026 – SEMIFINALI
17:00 (53) 1°-4° POSTO 1E – 2F
20:30 (54) 1°-4° POSTO 1F – 2E

24/1/2026 – GIORNO DI RIPOSO

25/1/2026 – FINALI DAL 1° AL 4° POSTO
17:00 3°-4° POSTO perdente 53 – perdente 54
20:30 1°-2° POSTO vincente 53 – vincente 54

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità