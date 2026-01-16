Pallanuoto, Europei 2026: la classifica della seconda fase. L’Italia si porta dietro i punti del primo girone

Al termine della prima fase a gironi degli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, in corso a Belgrado, in Serbia, le prime tre classificate di ciascuno dei quattro raggruppamenti sono avanzate alla seconda fase, in cui le dodici squadre ancora in corsa sono state suddivise in due gironi da sei.

L’Italia si porta dietro i risultati degli scontri diretti con le altre squadre qualificate dal Gruppo D, ed incontrerà le tre selezioni che hanno passato il turno dal Gruppo B, ovvero Grecia, Croazia e Georgia. Azzurri ed ellenici iniziano con 6 punti, Croazia e Romania con 3, Turchia e Georgia con 0.

L’Italia è inserita nel Gruppo F ed affronterà nella seconda fase, nell’ordine, la Georgia, sabato 17 alle ore 15.30, la Grecia, lunedì 19 alle ore 18.00, e la Croazia, mercoledì 21 alle ore 18.00. Le prime due classificate di ogni girone avanzeranno alle semifinali di venerdì 23.

EUROPEI PALLANUOTO 2026

SECONDA FASE A GIRONI

Gruppo E

Risultati utili della prima fase

Francia-Ungheria 7-15

Paesi Bassi-Serbia 16-18 dtr (13-13)

Ungheria-Montenegro 13-10

Spagna-Serbia 11-12

Paesi Bassi-Spagna 7-14

Francia-Montenegro 12-13

Calendario

16/1/2026 – 1a giornata

15:30 Montenegro – Spagna

18:00 Ungheria – Paesi Bassi

20:30 Francia – Serbia

18/1/2026 – 2a giornata

15:30 Francia – Spagna

18:00 Montenegro – Paesi Bassi

20:30 Ungheria – Serbia

20/1/2026 – 3a giornata

15:30 Paesi Bassi – Francia

18:00 Spagna – Ungheria

20:30 Serbia – Montenegro

Classifica iniziale

Ungheria 6, Serbia 5, Spagna 3, Montenegro 3, Paesi Bassi 1, Francia 0.

Girone F

Risultati utili della prima fase

Turchia-Italia 8-19

Grecia-Georgia 20-6

Georgia-Croazia 7-18

Romania-Turchia 20-19

Romania-Italia 6-20

Grecia-Croazia 11-10

Calendario

17/1/2026 – 1a giornata

15:30 Georgia – Italia

18:00 Grecia – Turchia

20:30 Croazia – Romania

19/1/2026 – 2a giornata

15:30 Georgia – Romania

18:00 Grecia – Italia

20:30 Croazia – Turchia

21/1/2026 – 3a giornata

15:30 Turchia – Georgia

18:00 Italia – Croazia

20:30 Romania – Grecia

Classifica iniziale

Italia 6, Grecia 6, Croazia 3, Romania 3, Turchia 0, Georgia 0.

Le prime due classificate di ciascun girone passeranno alle semifinali

FASE FINALE

22/1/2026 – FINALI DAL 5° AL 12° POSTO

12:45 11°-12° POSTO 6E – 6F

15:15 9°-10° POSTO 5E – 5F

18:00 7°-8° POSTO 4E – 4F

20:30 5°-6° POSTO 3E – 3F

23/1/2026 – SEMIFINALI

17:00 (53) 1°-4° POSTO 1E – 2F

20:30 (54) 1°-4° POSTO 1F – 2E

24/1/2026 – GIORNO DI RIPOSO

25/1/2026 – FINALI DAL 1° AL 4° POSTO

17:00 3°-4° POSTO perdente 53 – perdente 54

20:30 1°-2° POSTO vincente 53 – vincente 54