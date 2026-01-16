Quando gioca l’Italia le prossime partite agli Europei di pallanuoto 2026: orari, avversarie, tv, streaming

Inizierà quest’oggi la seconda fase a gironi degli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, in corso a Belgrado, in Serbia: le dodici squadre che hanno superato la prima fase sono state suddivise in due gironi da sei.

L’Italia è inserita nel Gruppo F ed affronterà nella seconda fase, nell’ordine, la Georgia, sabato 17 alle ore 15.30, la Grecia, lunedì 19 alle ore 18.00, e la Croazia, mercoledì 21 alle ore 18.00. Le prime due classificate di ogni girone avanzeranno alle semifinali.

La diretta tv degli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile sarà affidata a Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play, infine la Diretta Live testuale di tutti i match dell’Italia sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI PALLANUOTO 2026

Risultati utili della prima fase

Turchia-Italia 8-19

Grecia-Georgia 20-6

Georgia-Croazia 7-18

Romania-Turchia 20-19

Romania-Italia 6-20

Grecia-Croazia 11-10

Classifica iniziale Girone F: Italia 6, Grecia 6, Croazia 3, Romania 3, Turchia 0, Georgia 0.

SECONDA FASE A GIRONI

17/1/2026 – 1a GIORNATA

15:30 GRUPPO F (3B – 1D) Georgia – Italia

19/1/2026 – 2a GIORNATA

18:00 GRUPPO F (1B – 1D) Grecia – Italia

21/1/2026 – 3a GIORNATA

18:00 GRUPPO F (1D – 2B) Italia – Croazia

