Pallanuoto: inizia la seconda fase. Vincono Spagna, Ungheria e Serbia

Seconda fase per gli Europei di pallanuoto maschile in Serbia. A Belgrado in scena il Gruppo E, primo raggruppamento da sei squadre: tre le partite disputate oggi.

Vincono le favorite, non ci sono sorprese: la Spagna si rialza dopo la sconfitta con la Serbia e domina per 14-6 con il Montenegro. Tutto facile anche per Ungheria e Serbia che battono Olanda e Francia. Domani sarà la volta del Settebello.

Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni e la classifica aggiornata.

GRUPPO E

RISULTATI

Montenegro-Spagna 6-14 (1-4, 2-5, 2-5, 1-0)

Ungheria-Olanda 16-11 (4-4, 4-2, 3-4, 5-1)

Francia-Serbia 10-14 (2-4, 2-5, 2-3, 4-2)

CLASSIFICA

Ungheria (9), Serbia (8), Spagna (6), Montenegro (3), Olanda (1), Francia (0)