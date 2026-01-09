Incroci ad alta quota in Superlega: Trento-Verona e Perugia-Modena accendono la 15ma giornata

La 15ª giornata della Superlega maschile, quarta del girone di ritorno, rappresenta uno snodo cruciale della stagione, con due scontri al vertice di altissimo livello che vedono scontrarsi fra loro le prime quattro forze del campionato. Un turno che propone due sfide di assoluto spessore tecnico ed emotivo, Itas Trentino–Rana Verona e Sir Susa Scai Perugia–Valsa Group Modena, autentici big match che valgono molto più dei semplici tre punti.

Alla BTS Arena di Trento va in scena una partita che profuma di vertice vero. Itas Trentino, capolista con 35 punti, ospita Rana Verona, terza a quota 34, in un confronto diretto che può spostare equilibri e certezze. I trentini arrivano all’appuntamento forti del successo per 3-1 contro Civitanova, una gara nella quale hanno mostrato solidità mentale, continuità offensiva e un servizio capace di creare break decisivi. Il gruppo guidato da Méndez sembra aver trovato una fisionomia chiara, con Michieletto sempre più leader tecnico ed emotivo e un sistema di gioco che regge anche nei momenti di difficoltà.

Di fronte c’è una Verona in grande fiducia, reduce dal netto 3-0 esterno contro Monza, match che ha certificato la crescita della squadra di Soli. Gli scaligeri hanno mostrato una pallavolo aggressiva, concreta e molto efficace in attacco, trascinati da un Mozic dominante e da un Keita sempre più incisivo, oltre a una fase muro-difesa capace di incidere contro qualunque avversario. Per Verona questa trasferta rappresenta un vero e proprio esame di maturità: vincere a Trento significherebbe candidarsi ufficialmente come una delle principali pretendenti al primato.

Alle 18.00 l’attenzione si sposta sul Pala Barton Energy, dove Sir Susa Scai Perugia e Valsa Group Modena rinnovano una delle rivalità più affascinanti della Superlega. Perugia, seconda a pari punti con Trento, arriva dal successo per 3-1 contro Milano, una gara nella quale ha saputo reagire alle difficoltà mostrando profondità di roster e soluzioni alternative. Il gruppo di Lorenzetti continua a puntare sulla qualità della regia di Giannelli e sulla capacità di alternare ritmo e colpi, con Ben Tara e Semeniuk spesso decisivi nei momenti chiave.

Modena si presenta a Perugia con 31 punti e il morale alto dopo la vittoria per 3-1 a Padova, arrivata in rimonta e frutto di una prestazione di carattere. I gialloblù stanno cercando continuità dopo una prima parte di stagione a fasi alterne e la trasferta umbra rappresenta un banco di prova pesantissimo, utile per capire se la squadra di Giuliani può davvero rientrare stabilmente nella lotta per le primissime posizioni. La qualità non manca, ma serviranno ordine, pazienza e grande tenuta mentale.

Cucine Lube Civitanova–Sonepar Padova mette di fronte due squadre con esigenze diverse ma ugualmente pressanti. I marchigiani, sesti con 25 punti, arrivano dalla sconfitta di Trento ma hanno mostrato segnali incoraggianti sul piano offensivo, in particolare con Nikolov e Bottolo, pur pagando a caro prezzo l’alto numero di errori al servizio. Contro Padova servirà maggiore continuità per non perdere terreno nella corsa alle prime quattro. I veneti, penultimi, hanno dimostrato carattere nel match perso con Modena ma restano alla ricerca di punti fondamentali per tenere vivo il discorso salvezza, affidandosi soprattutto alla qualità realizzativa di Orioli e Masulovic.

Gas Sales Bluenergy Piacenza–Vero Volley Monza è una sfida che mette a confronto due momenti opposti. Piacenza, quinta in classifica, è reduce dal netto 3-0 contro Cuneo, una gara dominata con autorità grazie alla solidità a muro e alla buona distribuzione offensiva, con Galassi premiato MVP. Davanti al pubblico del PalaBanca, la squadra emiliana cerca conferme per restare agganciata al treno delle big. Monza, invece, arriva dal pesante ko interno contro Verona e vive una fase complicata, con soli 12 punti all’attivo: servirà una reazione soprattutto sul piano mentale per provare a invertire la tendenza.

Allianz Milano–Cisterna Volley è uno scontro importante soprattutto per i lombardi, settimi con 23 punti e reduci dalla sconfitta di Perugia. Milano ha mostrato buone trame di gioco ma anche limiti in fase di attacco contro le squadre di vertice, e il match contro Cisterna rappresenta un’occasione da non fallire per consolidare la posizione playoff. I pontini, invece, arrivano dalla battaglia persa al tie-break contro Grottazzolina e restano invischiati nella parte bassa della classifica: la squadra di Morato dovrà puntare su ordine e concretezza per strappare punti preziosi.

Il turno si apre sabato sera con MA Acqua S.Bernardo Cuneo–Yuasa Battery Grottazzolina, sfida delicata tra due squadre che occupano le ultime posizioni. Cuneo, reduce dal ko di Piacenza, fatica a trovare continuità ma davanti al proprio pubblico cercherà una prestazione di orgoglio per muovere una classifica che resta complicata. Grottazzolina, ultima ma rinvigorita dal successo al tie-break contro Cisterna, proverà a dare seguito ai segnali positivi emersi, trascinata da un Fedrizzi determinante e da una squadra che, pur con limiti evidenti, non ha smesso di lottare.