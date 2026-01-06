Michieletto e Faure guidano Trento alla rimonta: Tours ko e seconda vittoria in Champions League

Trento ha sconfitto il Tours per 3-1 (19-25; 26-24; 25-12; 25-20) e ha infilato la seconda vittoria nella fase a gironi della Champions League di volley maschile: dopo il successo ottenuto prima di Natale contro il Lubiana, i Campioni d’Italia sono riusciti a imporsi di fronte ai 2.800 spettatori che hanno gremito la Salle Robert Grenon e si sono confermati al comando del gruppo A con due affermazioni (sei punti), in attesa del confronto tra il Lubiana e i turchi dello Ziraat Bankkart Ankara.

La capolista della Superlega ha sudato per avere la meglio sulla compagine francese, capace di giganteggiare nel primo set (grazie anche a qualche errore di troppo dei dolomitici) e di rimontare dal 10-15 al 23-23 nella seconda frazione. Nel momento più critico, però, è emersa la caratura tecnica e agonistica degli uomini di Marcelo Mendez: pipe di Michieletto e ace di Ramon per chiudere i conti. Dopo aver pareggiato, l’Itas ha alzato il ritmo ed è riuscita a involarsi di forza verso la vittoria.

Prestazione di grande impatto da parte dell’opposto Theo Faure (24 punti, 2 muri, 62% in fase offensiva), degli schiacciatori Alessandro Michieletto (18 punti, 52 in attacco, 65% in ricezione) e Jordi Ramon (13 punti). Il palleggiatore Riccardo Sbertoli ha mandato in doppia cifra anche il centrale Bela Bartha (14 punti, 2 ace), affiancato in reparto da Simon Torwie (6), il libero Gabriele Laurenzano ha chiuso con il 36% in ricezione. Al Tours di coach Igor Juricic non sono bastate le 29 marcature del bomber Nik Mujanovic.

La Champions League di volley maschile si prenderà un paio di settimane di riposo e Trento tornerà in scena mercoledì 21 gennaio (ore 18.00 italiane) sul campo dell’Ankara, in un big match che metterà in palio una grossa fetta del primo posto nel raggruppamento. Ricordiamo che soltanto le vincitrici dei cinque gironi si qualificheranno direttamente ai quarti di finale, mentre le seconde classificate e la miglior terza disputeranno i playoff.

CLASSIFICA POOL A: Trento 2 vittorie (6 punti), Ziraat Bankkart Ankara 1 vittoria (3 punti)*, Tours 0 vittorie (0 punti), Lubiana 0 vittorie (0 punti)*. *= 1 partita in meno.