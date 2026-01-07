Perugia suda alle Canarie contro Juantorena, poi riemerge al tie-break e vince in Champions League

Perugia ha visto i sorci verdi sul campo del Guaguas Las Palmas, rischiando seriamente di soccombere nel match valido per la Champions League di volley maschile. Avanti per 2-0 nelle Canarie, i Campioni del Mondo hanno subito la rabbiosa rimonta della poco quotata compagine spagnola e sono stati trascinati in maniera inattesa al tie-break. Nella frazione decisiva, però, è riemerso il maggior tasso tecnico dei detentori del trofeo, che sono riusciti a spuntarla per 3-2 (25-23; 25-20; 22-25; 16-25; 15-10).

I Block Devils si trovano al comando del gruppo C con 2 vittorie (cinque punti), davanti ai tedeschi del Berlin Recycling Volleys (un successo, tre punti), attesi domani sera dalla trasferta sul campo dei cechi del VK Lvi Praga. Ricordiamo che soltanto le vincitrici dei cinque gironi si qualificheranno direttamente ai quarti di finale, mentre le seconde classificate e la miglior terza disputeranno i playoff che metteranno in palio gli ultimi pass per la fase a eliminazione diretta.

I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti hanno dovuto sudare più del previsto contro la poco quotata compagine spagnola, che tra le proprie fila annovera l’eterno Osmany Juantorena, 40enne dal talento immutato nonostante siano passate diverse primavere dai suoi momenti migliori (su tutti ricordiamo l’argento conquistato con la Nazionale Italiana alle Olimpiadi di Rio 2016.

Il palleggiatore Simone Giannelli (4 punti) ha mandato in doppia cifra l’opposto Wassim Ben Tara (22 punti), lo schiacciatore Yuki Ishikawa (16) e il centrale Sebastian Solé (17). Da annotare anche le prove del martello Oleh Plotnytskyi (8) e del centrale Roberto Russo (7), sostituito da Agustin Loser (5) dopo tre set. A trascinare La Palmas sono stati Francisco Bezerra (23 punti), Osmany Juantorena (15), Tomas Rousseaux e Martin Ramos (14 punti a testa).

LA CRONACA DI GUAGUAS-PERUGIA

Nel primo set i padroni di casa hanno messo il turbo e sono riusciti a portarsi sul 14-10, costringendo gli ospiti a inseguire. I Block Devils hanno tremato sul 19-21, ma Juantorena ha commesso un errore letale e poi sul 20-22 sono arrivati il primo tempo di Solè e un ace di Giannelli a pareggiare i conti (22-22). Sul 23-23 si è materializzato il ruggito di Solè, poi Rousseaux ha attaccato fuori e così la corazzata umbra ha messo la testa davanti.

Nel secondo parziale, invece, i Campioni del Mondo hanno operato l’allungo di fuori sull’8-8, quando Ben Tara ha messo a terra due palloni di fuoco, gli spagnoli hanno commesso delle sbavature e Plotnytskyi ha firmato il 15-11. La corazzata umbra è riuscita ad amministrare la situazione e poi a chiudere i conti senza particolari patemi d’animo. Nella terza frazione, il Guaguas ha messo la testa davanti nelle battute iniziali e ha anche trovato il 14-11 propiziato dal muro di Ramos.

I padroni di casa si sono issati sul 20-16 e hanno messo alle corde i rossoneri, che nel momento più critico hanno recuperato un break sfruttando i colpi di Plotnytskyi e Ben Tara (20-18). Sul 22-20, però, Plotnytskyi ha commesso un errore (23-21) e il Guaguas ha fiutato l’occasione per prolungare la contesa. Juantorena e Walla hanno trascinato gli iberici sul 14-7 nel quarto parziale, Perugia è nei fatti uscita dal campo e la partita si è decisa al tie-break.

Perugia trova il break grazie a Ishikawa (10-8), conserva il margine sull’errore di Rousseaaux (12-10) e poi ci pensa Ishikawa ad allungare in maniera decisiva (13-10). Il muro di Solé regala quattro match-point alla Sir ed è proprio il centrale argentino a chiudere alla prima occasione utile con un bel primo tempo.