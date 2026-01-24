Il Como vince con punteggio tennistico e sogna in grande, Fiorentina ko nella sfida salvezza

Oggi si sono giocate tre partite valide per la 22ma giornata della Serie A di calcio. Lecce e Lazio hanno pareggiato a reti bianche nell’incontro serale, caratterizzato da tre ammonizioni nella ripresa senza particolari occasioni e grandissime emozioni.

Il Como ha sconfitto il Torino con un risultato tennistico: 6-0 di fronte al proprio pubblico grazie alle reti di Douvikas all’ottavo minuto e Baturina al 16′, mentre nell’ultima mezzora si sono scatenati Da Cunha, Douvikas, Kuhn, Caqueret. Il Cagliari ha sconfitto la Fiorentina a domicilio per 2-1 in un fondamentale scontro salvezza: i sardi sono passati in vantaggio al Kilicsoy al 31′ e hanno raddoppiato al 47′ con Palestra, i viola hanno riaperto la contesa al 74′ con Brescianini ma non sono riusciti ad acciuffare il pareggio.

Il Como si è issato provvisoriamente al quinto posto, superando la Juventus di una lunghezza e portandosi a due punti dalla Roma, confermandosi in piena lotta per la qualificazione alle Coppe Europee. La Lazio staziona al nono posto, mentre la Fiorentina è terzultima a un punto di distacco dal Lecce, a -3 dal Genoa e a -6 dal Torino.