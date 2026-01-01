Seguici su
Hockey ghiaccio

Hockey ghiaccio, Bolzano inizia il 2026 con la quarta vittoria in ICE League. Valpusteria cade

Comincia con il piede giusto il 2026 di Bolzano. La compagine italiana nella giornata odierna ha messo a referto la quarta vittoria consecutiva nel Campionato Ice League 2025-2026 di hockey su ghiaccio, superando all’extra time la capolista Klagenfurt, salendo così al quarto posto della classifica.

Non semplice la sfida delle foxes. Dopo un primo periodo terminato con un nulla di fatto gli altoatesini subiscono al 5:51 del secondo tempo il timbro di From. Nelle battute finali sarà quindi Frigo (18:03) a metterci una pezza firmando il pari. La matassa si risolve soltanto all’extra time, complice il goal decisivo di Gersich al 4:48

Cade solo ai rigori invece Valpusteria nella sfida in casa contro il Voralberg. Partita “pazza” quella andata a scena a Brunico. I lupi infatti sono in pieno controllo delle operazioni al termine del primo periodo, dove arrivano le reti prima di Lipon (00:59) e, successivamente, di Bowbly (10:40) sfruttando una situazione di power-play. I pioners però alzano la testa nel secondo tempo appoggiandosi ai bolidi di Burkats (1:11), Dornbach (9:24) e Adams (11:23), quest’ultimo autore del sigillo del contro sorpasso. 

Pusrteria però non ci sta e, al 17:09, pareggia di nuovo i conti con Frycklund, preludio di un ultimo atto scoppiettante: all’8:27 infatti Burkats (8:27) incasella il goal del 3-4, salvo essere ripreso da Lipon (9:49). Ci ripova dunque Adams (17:40), artefice della rete del 4-5. Ma Purdeller, al 18:24, ripristina ancora una volta gli equilibri facendo esplodere di gioia i padroni di casa.  Dopo i tempi supplementari, la lotteria dei rigori premia però gli austriaci, più cinici nel momento decisivo.  Di seguito la classifica aggiornata del Campionato Ice League.

ICE LEAGUE 2025-2026 HOCKEY GHIACCIO: CLASSIFICA AGGIORNATA AL 1 GENNAIO 2026

Team GP W L OTW OTL GF GA GD PTS
1 EC-KAC 33 19 6 3 5 116 80 36 68
2 Moser Medical Graz99ers 32 17 4 5 6 108 70 38 67
3 EC Red Bull Salzburg 33 16 9 5 3 107 69 38 61
4 HCB Südtirol Alperia 31 18 9 2 2 112 75 37 60
5 Olimpija Ljubljana 34 15 11 6 2 129 97 32 59
6 HC Falkensteiner Pustertal 32 16 10 3 3 113 88 25 57
7 EC iDM Wärmepumpen VSV 31 12 14 1 4 99 105 -6 42
8 Vienna Capitals 32 11 15 3 3 81 93 -12 42
9 Hydro Fehervar AV 19 32 12 16 2 2 69 102 -33 42
10 Steinbach Black Wings Linz 33 10 17 5 1 107 112 -5 41
11 FTC-Telekom 32 11 14 1 6 83 109 -26 41
12 Pioneers Vorarlberg 32 6 19 3 4 72 131 -59 28
13 HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 33 4 23 4 2 79 144 -65 22
