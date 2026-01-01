Hockey ghiaccio, Bolzano inizia il 2026 con la quarta vittoria in ICE League. Valpusteria cade

Comincia con il piede giusto il 2026 di Bolzano. La compagine italiana nella giornata odierna ha messo a referto la quarta vittoria consecutiva nel Campionato Ice League 2025-2026 di hockey su ghiaccio, superando all’extra time la capolista Klagenfurt, salendo così al quarto posto della classifica.

Non semplice la sfida delle foxes. Dopo un primo periodo terminato con un nulla di fatto gli altoatesini subiscono al 5:51 del secondo tempo il timbro di From. Nelle battute finali sarà quindi Frigo (18:03) a metterci una pezza firmando il pari. La matassa si risolve soltanto all’extra time, complice il goal decisivo di Gersich al 4:48.

Cade solo ai rigori invece Valpusteria nella sfida in casa contro il Voralberg. Partita “pazza” quella andata a scena a Brunico. I lupi infatti sono in pieno controllo delle operazioni al termine del primo periodo, dove arrivano le reti prima di Lipon (00:59) e, successivamente, di Bowbly (10:40) sfruttando una situazione di power-play. I pioners però alzano la testa nel secondo tempo appoggiandosi ai bolidi di Burkats (1:11), Dornbach (9:24) e Adams (11:23), quest’ultimo autore del sigillo del contro sorpasso.

Pusrteria però non ci sta e, al 17:09, pareggia di nuovo i conti con Frycklund, preludio di un ultimo atto scoppiettante: all’8:27 infatti Burkats (8:27) incasella il goal del 3-4, salvo essere ripreso da Lipon (9:49). Ci ripova dunque Adams (17:40), artefice della rete del 4-5. Ma Purdeller, al 18:24, ripristina ancora una volta gli equilibri facendo esplodere di gioia i padroni di casa. Dopo i tempi supplementari, la lotteria dei rigori premia però gli austriaci, più cinici nel momento decisivo. Di seguito la classifica aggiornata del Campionato Ice League.

ICE LEAGUE 2025-2026 HOCKEY GHIACCIO: CLASSIFICA AGGIORNATA AL 1 GENNAIO 2026